Survivor 2025 başlıyor! İşte All Star yarışmacılarının sosyal medya paylaşımları

1 Ocak Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşacak olan Survivor All Star- Gönüllüler için geri sayım başladı. Yarışmacılar birer birer Dominik'e gitmeye başladı. İşte Survivor yarışmacılarından sosyal medya paylaşımları...

Survivor 2025 başlıyor! İşte All Star yarışmacılarının sosyal medya paylaşımları - 1

Survivor 2025 için geri sayım başladı! Survivor, 1 Ocak Çarşamba akşamı TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak. Survivor'da yarışacak isimler Dominik'e gitti. 

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Survivor 2025 başlıyor! İşte All Star yarışmacılarının sosyal medya paylaşımları - 2

Survivor All Star 2025 kadrosunda yer alan Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Zeynep Alkan ve Batuhan Karacakaya ile verdiği pozu paylaştı.

Survivor 2025 başlıyor! İşte All Star yarışmacılarının sosyal medya paylaşımları - 3

Survivor yarışmacılarının Dominik sahillerinde verdiği poz sosyal medyada gündem oldu.

Survivor 2025 başlıyor! İşte All Star yarışmacılarının sosyal medya paylaşımları - 4

Batuhan Karacakaya ise "Son selfie" notuyla paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Survivor 2025 başlıyor! İşte All Star yarışmacılarının sosyal medya paylaşımları - 5

Sema Aydemir sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Beni ben yapan yerdeyim. Bir amacım, bir hayalim var. Bana güvenen oğlum, ailem ve sevenlerim var. Benim için eli kalbinde olan herkes için, elim kalbimde..." notuyla destek verenlere teşekkür etti.

Survivor 2025 başlıyor! İşte All Star yarışmacılarının sosyal medya paylaşımları - 6

Survivor'ın kadrosunda yer alan Barış Murat Yağcı da İsmail Balaban ile verdiği pozunu yayınladı.

Yağcı'nın yeni imajı dikkatlerden kaçmadı.

Survivor 2025 başlıyor! İşte All Star yarışmacılarının sosyal medya paylaşımları - 7

Murat Ceylan’dan da esprili bir paylaşım geldi.

2013 yılında yarıştığı Survivor ile tanınan ve 2019 yılı itibariyle Survivor'da sunuculuk yapmaya başlayan Murat Ceylan, duvardaki örümceği takipçileriyle paylaştı.

Survivor 2025 başlıyor! İşte All Star yarışmacılarının sosyal medya paylaşımları - 8

Örümcek Adam filmindeki karaktere atıfta bulunan Ceylan, paylaşımına "Peter Parker" etiketini ekledi.

Survivor 2025 başlıyor! İşte All Star yarışmacılarının sosyal medya paylaşımları - 9

SURVIVOR 2025 KADROSU

Öte yandan bu yıl All Star-Gönüllüler formatıyla ekranlara gelecek olan Survivor 2025'in kadrosunda yer alacak isimler şöyle:

ALL STAR 2025

  • Zeynep Alkan
  • Serenay Aktaş
  • Batuhan Karacakaya
  • Adem Kılıç
  • İsmail Balaban
  • Ayşe Yüksel
  • Sema Aydemir
  • Barış Murat Yağcı
  • Yağmur Banda

GÖNÜLLÜLER 2025

  • Tuğba Yeni
  • Dilşah Kurt
  • Batuhan Gökgöz
  • Mevlüt Koçak
  • Göksu Küçükali
  • Adilhan Numan
  • Kaan Kazgan
  • Kübra Avcı
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