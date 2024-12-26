Survivor 2025 başlıyor! İşte All Star yarışmacılarının sosyal medya paylaşımları

Sema Aydemir sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Beni ben yapan yerdeyim. Bir amacım, bir hayalim var. Bana güvenen oğlum, ailem ve sevenlerim var. Benim için eli kalbinde olan herkes için, elim kalbimde..." notuyla destek verenlere teşekkür etti.