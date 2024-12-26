Survivor 2025 başlıyor! İşte All Star yarışmacılarının sosyal medya paylaşımları
1 Ocak Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşacak olan Survivor All Star- Gönüllüler için geri sayım başladı. Yarışmacılar birer birer Dominik'e gitmeye başladı. İşte Survivor yarışmacılarından sosyal medya paylaşımları...
Survivor 2025 için geri sayım başladı! Survivor, 1 Ocak Çarşamba akşamı TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak. Survivor'da yarışacak isimler Dominik'e gitti.
Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti.