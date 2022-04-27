Survivor All Star'da kim elendi? (26 Nisan eleme konseyi)

Haberler | 27.04.2022 - 09:58

Survivor All Star son bölümde kim elendi? sorusu yanıt buldu. Gökhan, Ayşe, Evrim ve Barış'tan en az SMS oyunu alan Gökhan adaya veda etti. İşte ayrıntılar ve Survivor'dan öne çıkan kareler...

Survivor All Star'da kim elendi? (26 Nisan eleme konseyi) - 1

'da ünlüler ve gönüllüler takımı olarak başlayan yarışma mavi takım ve kırmızı takım olarak devam ediyor.

Survivor All Star'da kim elendi? (26 Nisan eleme konseyi) - 2

Ödül oyununu kazanan takım kırmızı takım oldu. Survivor'a konuk olan Masterchef jüri üyelerinden ünlü şef Danilo Zanna yarışmayı kazanan takıma hazırladığı menüyü pişirdi.

Survivor All Star'da kim elendi? (26 Nisan eleme konseyi) - 3

Gökhan, Ayşe, Evrim ve Barış eleme konseyinde SMS oylamasına çıktı.

Survivor All Star'da kim elendi? (26 Nisan eleme konseyi) - 4

SMS oylaması sonucuna göre en az oyu alarak Survivor'dan elenen isim Gökhan oldu.

Survivor All Star'da kim elendi? (26 Nisan eleme konseyi) - 5

İşte Survivor'dan öne çıkan kareler...

Survivor All Star'da kim elendi? (26 Nisan eleme konseyi) - 6
Survivor All Star'da kim elendi? (26 Nisan eleme konseyi) - 7
Survivor All Star'da kim elendi? (26 Nisan eleme konseyi) - 8
Survivor All Star'da kim elendi? (26 Nisan eleme konseyi) - 9
Survivor All Star'da kim elendi? (26 Nisan eleme konseyi) - 10
Survivor All Star'da kim elendi? (26 Nisan eleme konseyi) - 11
Survivor All Star'da kim elendi? (26 Nisan eleme konseyi) - 12
Survivor All Star'da kim elendi? (26 Nisan eleme konseyi) - 13
Survivor All Star'da kim elendi? (26 Nisan eleme konseyi) - 14

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