Survivor All Star'da kim elendi? (26 Nisan eleme konseyi)

Haberler | 27.04.2022 - 09:58
Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımı olarak başlayan yarışma mavi takım ve kırmızı takım olarak devam ediyor.
Ödül oyununu kazanan takım kırmızı takım oldu. Survivor'a konuk olan Masterchef jüri üyelerinden ünlü şef Danilo Zanna yarışmayı kazanan takıma hazırladığı menüyü pişirdi.
Gökhan, Ayşe, Evrim ve Barış eleme konseyinde SMS oylamasına çıktı.
SMS oylaması sonucuna göre en az oyu alarak Survivor'dan elenen isim Gökhan oldu.
İşte Survivor'dan öne çıkan kareler...