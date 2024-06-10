Survivor All Star'da kim elendi? Hangi yarışmacı adaya veda etti?

Survivor 2024 All Star'da heyecanlı bir eleme yarışı yaşandı. Yunus Emre, Nefise, Atakan ve Seda'nın potada yer aldığı yarışmada heyecanlı düellolar yaşandı. Sıkı mücadele sonrasında bir isim adaya veda etti. İşte ayrıntılar...

Survivor All Star'da kim elendi? Hangi yarışmacı adaya veda etti? - 1

Hafta boyunca belirlenen 4 yarışmacı, bu akşam gerçekleşen eleme düellosunda hünerlerini gösterdi. Eleme potasına giren yarışmacılar Yunus Emre, Nefise, Atakan ve Seda olmuştu.

Peki Survivor All Star'a kim veda etti? İşte 9 Haziran'da Survivor'a veda eden o isim...

N-LIFE HABERLERİ

Survivor All Star'da kim elendi? Hangi yarışmacı adaya veda etti? - 2

Seda - Atakan eşleşmesinin kazananı 4-0 ile geride olan Seda'nın 5-4 kazanmasıyla sonuç buldu ve kazanan Seda oldu.

Survivor All Star'da kim elendi? Hangi yarışmacı adaya veda etti? - 3

Yunus Emre - Nefise eşleşmesinde ise Survivor 2024 All Star'a devam eden yarışmacı Nefise oldu. Yunus Emre'yi 5-0 mağlup etti.

Survivor All Star'da kim elendi? Hangi yarışmacı adaya veda etti? - 4

SURVIVOR'DA FİNAL EŞLEŞMESİ

Survivor final turunda Atakan ve Yunus Emre eşleşti.

Eşleşme sonucunda 5-3'lik skorla kazanan isim Atakan oldu.

Survivor All Star'da kim elendi? Hangi yarışmacı adaya veda etti? - 5

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da gerçekleşen son düelloda elenen isim Yunus Emre oldu.

Survivor'a veda eden Yunus Emre şu ifadeleri kullandı:

"Buraya beni 'ben' olarak kabul ettiniz ve gerçekten hep kazanmaya çalıştınız. Ben büyürken hep şu sözü duydum: Her şeyin bir bedeli var. Evet bir bedel ödedik ama bu sadece yarışmanın zorluğuydu. Beni ailenizin içine aldınız, beni 'ben' olarak bir yerlere getirip, dünyanın kirletmiş olduğu çamurlardan beni arındırdınız. Yeni bir kimlik verdiniz. Her şey için minnettarım. Mutlu gideceğim buradan."

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