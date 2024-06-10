Survivor All Star'da kim elendi? Hangi yarışmacı adaya veda etti?

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da gerçekleşen son düelloda elenen isim Yunus Emre oldu.

Survivor'a veda eden Yunus Emre şu ifadeleri kullandı:

"Buraya beni 'ben' olarak kabul ettiniz ve gerçekten hep kazanmaya çalıştınız. Ben büyürken hep şu sözü duydum: Her şeyin bir bedeli var. Evet bir bedel ödedik ama bu sadece yarışmanın zorluğuydu. Beni ailenizin içine aldınız, beni 'ben' olarak bir yerlere getirip, dünyanın kirletmiş olduğu çamurlardan beni arındırdınız. Yeni bir kimlik verdiniz. Her şey için minnettarım. Mutlu gideceğim buradan."