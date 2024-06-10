Survivor All Star'da kim elendi? Hangi yarışmacı adaya veda etti?
Survivor 2024 All Star'da heyecanlı bir eleme yarışı yaşandı. Yunus Emre, Nefise, Atakan ve Seda'nın potada yer aldığı yarışmada heyecanlı düellolar yaşandı. Sıkı mücadele sonrasında bir isim adaya veda etti. İşte ayrıntılar...
Hafta boyunca belirlenen 4 yarışmacı, bu akşam gerçekleşen eleme düellosunda hünerlerini gösterdi. Eleme potasına giren yarışmacılar Yunus Emre, Nefise, Atakan ve Seda olmuştu.
Peki Survivor All Star'a kim veda etti? İşte 9 Haziran'da Survivor'a veda eden o isim...