Survivor All Star'da yeni takımlar belli oldu: Bu kez rakip oldular! (İlk eleme adayı kim oldu)

Survivor All Star'da geri sayım devam ediyor. Dün akşam yayınlanan bölümde kaptanlık ve dokunulmazlık oyunuyla devam etti. Günün ilk yarışında en hızlı süreye sahip olan 2 yarışmacı kaptan olma şansı elde etti. Ardından her kaptan kendi takımını yeniden oluşturdu. Survivor All Star 2024 ilk eleme adayı kim oldu? İşte Survivor All Star'da kaptanlık oyununu kazanan isim ve Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...