Survivor All Star'da yeni takımlar belli oldu: Bu kez rakip oldular! (İlk eleme adayı kim oldu)

Survivor All Star'da final için geri sayım başladı. Yeni kurallar gereği kaptanlık yarışı yapıldı ve yeni takımlar oluşturuldu. İşte Survivor All Star'ın yeni takımları ve dokunulmazlık yarışında kaybederek ilk finalist olan isim...

Survivor All Star'da yeni takımlar belli oldu: Bu kez rakip oldular! (İlk eleme adayı kim oldu) - 1

Survivor All Star'da geri sayım devam ediyor. Dün akşam yayınlanan bölümde kaptanlık ve dokunulmazlık oyunuyla devam etti. Günün ilk yarışında en hızlı süreye sahip olan 2 yarışmacı kaptan olma şansı elde etti. Ardından her kaptan kendi takımını yeniden oluşturdu. Survivor All Star 2024 ilk eleme adayı kim oldu? İşte Survivor All Star'da kaptanlık oyununu kazanan isim ve Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

N-LIFE HABERLERİ

Survivor All Star'da yeni takımlar belli oldu: Bu kez rakip oldular! (İlk eleme adayı kim oldu) - 2

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All star oyuncularının mücadelesinde en iyi süreye sahip olan Nefise ve Seda oldu. İki isim kendi takımlarını oluşturdu ve yeni Mavi ve Kırmızı takım belli oldu.

Survivor All Star'da yeni takımlar belli oldu: Bu kez rakip oldular! (İlk eleme adayı kim oldu) - 3

KIRMIZI TAKIM

Nefise
Ogeday
Aleyna
Damla
Batuhan
Yunus Emre

Survivor All Star'da yeni takımlar belli oldu: Bu kez rakip oldular! (İlk eleme adayı kim oldu) - 4

MAVİ TAKIM

Seda
Nagihan
Merve
Atakan
Hilmi Cem
Özgür

Survivor All Star'da yeni takımlar belli oldu: Bu kez rakip oldular! (İlk eleme adayı kim oldu) - 5

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunu yine nefesleri kesti. Nefise'nin kaptanlığını yaptığı kırmızı takım yarışmanın kazananı oldu. Kırmızı takım Dokunulmazlık oyununu 12-8'lik skorla kazandı.

Survivor All Star'da yeni takımlar belli oldu: Bu kez rakip oldular! (İlk eleme adayı kim oldu) - 6

SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım, ada konseyinde haftanın ilk eleme adayını belirlediler. Eleme potasına giden ilk aday Özgür oldu.

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