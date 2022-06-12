Survivor All Star'da Anıl Berk Baki elendi (11 Haziran eleme konseyi)

ANIL BERK BAKİ KİMDİR?

1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Anıl Berk Baki, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü'nden mezun oldu. Yelken sporu ile ilgilenen Baki, aynı zamanda milli sporcudur.

Crossfit antrenörü olarak spor yaşantısını sürdüren Baki, yelken ve crossfit dışında uzun süre Amerikan futbolu, voleybol ve atletizm ile ilgilenmiştir. Anıl Berk Baki baba tarafından aslen Trabzonludur.