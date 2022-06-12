Survivor All Star'da Anıl Berk Baki elendi (11 Haziran eleme konseyi)

Haberler - ntv.com.tr | 12.06.2022 - 12:24 - Son Güncelleme : 12.06.2022 - 12:27
Survivor All Star'da finale yaklaşılırken dün gece veda eden isim Anıl Berk Baki oldu.
1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Anıl Berk Baki, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü'nden mezun oldu. Yelken sporu ile ilgilenen Baki, aynı zamanda milli sporcudur.
Crossfit antrenörü olarak spor yaşantısını sürdüren Baki, yelken ve crossfit dışında uzun süre Amerikan futbolu, voleybol ve atletizm ile ilgilenmiştir. Anıl Berk Baki baba tarafından aslen Trabzonludur.
Survivor All Star 2022'de geçen hafta da Hikmet, Evrim, Nisa ve Anıl arasında yapılan eleme konseyinde en az SMS oyunu alan Evrim haftanın elenen ismi oldu.
Survivor'da dördüncü dokunulmazlığı gönüllüler takımı kazanmış, Hikmet ve Evrim'in ardından 3. eleme adayı Nisa olmuştu. Son yapılan oylamada Anıl da 4. aday olarak eleme potasına gitmişti.
İşte Survivor 2022'den öne çıkan bazı kareler...