Survivor Almeda diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı'dan sert tepki

Survivor'da dün akşam Almeda için acil durum konseyi yapıldı. Konsey sonrası izleyiciler Survivor Almeda elenecek mi, diskalifiye mi olacak? sorularını araştırmaya başladı.

Survivor Almeda diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı'dan sert tepki - 1

Survivor'da sular durulmuyor. 4 Mayıs Pazar akşamı ekrana gelen yeni bölümde; Almeda Baylan için acil durum konseyi yapıldı. Acun Ilıcalı'nın açıklamasıyla olayın iç yüzü belli oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Survivor Almeda diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı'dan sert tepki - 2

Almeda ve Batuhan'ın ödül sonrası kaldıkları evde yiyecek ve başka kişisel ihtiyaçları aldıkları, prodüksiyondan birine yakalandıkları ve ardından kaçıp çantayı saklamaya çalıştıkları, Almeda'nın karşısındaki kadın çalışana temas ettiği ortaya çıktı.

Survivor Almeda diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı'dan sert tepki - 3

"TEMAS ŞİDDETLİ İSE SENİ DİSKALİFİYE EDECEĞİZ"

Acun Ilıcalı ise olayı şu sözlerle anlattı:

"Almeda ve Batuhan konforlu evden uzaklaşıyor ve dolu bir çanta ile dönüyorlar. Almeda çantayla odaya giriyor. Kadın arkadaşımız içeri giriyor ve Almeda temasta bulunuyor. Almeda şu an oyunlarda oynamayacak. Temas şiddetli ise diskalifiye edeceğiz."

Survivor Almeda diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı'dan sert tepki - 4

"ÇILDIRDIM"

Bunun üzerine Almeda da "Ben girme dedikçe, iteledikçe, üzerime üzerime gelmesine ben kızmıştım. Zaten canım burnumdaydı orada. Çıldırdım" ifadelerini kullandı.

Survivor Almeda diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı'dan sert tepki - 5

"HİÇBİR ŞEKİLDE SURVIVOR ORTAMINDA OLMAYACAKSIN"

"Anladığım kadarıyla siz konforlu bir evden çıkıp Batuhan'la çıkıyorsunuz" diyen Ilıcalı, "Yani bir çanta dolduruyorsunuz. Ve çantayı da vermek istemiyorsunuz. Öncelikle çantadakiler öyle temizlik ve hijyen değil. Daha fazla bir şeyler var o çantada diye düşünüyoruz. Bizim hoşlanmadığımız şeyler de var galiba çantada. Çantayı istiyoruz vermiyorsun. Çantayla beraber de odaya giriyorsun. Sonra ilk işin duşa girmeye karar vermek oluyor. Çantayla odaya girmişsin, prodüksiyondan üç kişi peşinde. Koşa koşa giriyorsun odaya. Sana soruyorum. O anda duşa girip insanların gelmesini engellemeye çalışmak mı mantıklı? Prodüksiyon çantanın peşinde. Ben şimdi bir duş alayım demen mi mantıklı?" ifadelerini kullandı.

Ilıcalı, sözlerine "Ya ağır bir ceza alırsın, ya da çok ağır bir ceza alırsın, Üçüncü alternatif de seni eleyebiliriz. Benim arkadaşlardan gelen bilgilerde fiziksel temasın var" diye devam etti ve ekledi:

"Bunu değerlendireceğiz saldırının şiddetine bakacağız ve şiddetin durumuna göre değerlendirme yapıp eğer ciddi bir şiddet varsa seninle yollarımızı ayıracağız. Şimdi gözetim altında olacaksın. Hiçbir şekilde Survivor ortamında olmayacaksın. Yarın ya da en geç diğer gün kararımızı açıklamış olacağız."

Survivor Almeda diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı'dan sert tepki - 6

Almeda Baylan'a nasıl bir yaptırım uygulanacağı diskalifiye olup olmayacağı Survivor'ın yeni bölümünde belli olacak.

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