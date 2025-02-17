Survivor Ayşe veda mı ediyor? Günler sonra ilk kez konseyde
Survivor 2025'in iddialı yarışmacılardan Ayşe Yüksel'in geçtiğimiz haftalarda sakatlandığı açıklanmış ve Ayşe'nin son durumu merak konusu olmuştu. Survivor'ın 17 Şubat akşamı yayınlanacak yeni bölüm fragmanında; Ayşe günler sonra ortaya çıktı. Acun Ilıcalı ile durumunu konuşmaya gelen Ayşe elendi mi, Survivor'a veda mı edecek? araştırılmaya başlandı.
Bu yıl All Star-Gönüllüler formatıyla ekranlara gelen Survivor'ın iddialı yarışmacılarından Ayşe Yüksel'in bir süredir ekranda görünmemesi dikkat çekmişti.
Konuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda Acun Ilıcalı açıklama yapmış ve Ayşe'nin ayağında kırık olduğunu duyurmuştu.