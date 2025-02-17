Survivor Ayşe veda mı ediyor? Günler sonra ilk kez konseyde

Bu yıl All Star-Gönüllüler formatıyla ekranlara gelen Survivor'ın iddialı yarışmacılarından Ayşe Yüksel'in bir süredir ekranda görünmemesi dikkat çekmişti.

Konuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda Acun Ilıcalı açıklama yapmış ve Ayşe'nin ayağında kırık olduğunu duyurmuştu.