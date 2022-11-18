Survivor İsmail Balaban ile İlayda Şeker nişanlandı

Survivor 2021'de ödül sonrası Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan hakkındaki konuşması sonrası ikili arasında bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede Atakan Balaban'a, "Ben senin bırakıp gittiğin Gamze'yim. Sürekli seni izliyorum, sen yemek yemiyorsun ben de yemiyorum. Cidden bırakıp gittiğin Gamze kimse şu an ben oyum. Tek istediğim içine kurt düşmesin. Küçük bir anlaşmazlık" demişti.



Yaşanan krizin ardından yarışma sonrası Balaban ve Atakan ayrılmıştı.