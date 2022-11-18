 Survivor İsmail Balaban ile İlayda Şeker nişanlandı - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Survivor İsmail Balaban ile İlayda Şeker nişanlandı

Survivor 2021 şampiyonu ve başpehlivan İsmail Balaban ile aynı dönem beraber yarıştığı İlayda Şeker evlilik yolunda ilk adımı attı.

Survivor İsmail Balaban ile İlayda Şeker nişanlandı - 1

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ile aynı dönem Dominik'te olan İlayda Şeker nişanlandı.

Survivor İsmail Balaban ile İlayda Şeker nişanlandı - 2

35 yaşındaki Balaban ile Şeker'in töreni Nevşehir'de aile arasında gerçekleşti.


Survivor İsmail Balaban ile İlayda Şeker nişanlandı - 3

Şeker'in Nevşehir'deki baba evinde düzenlenen nişan töreninde çiftin yüzüklerini Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve eşi Meltem Öztürk taktı.


Survivor İsmail Balaban ile İlayda Şeker nişanlandı - 4

Aynı dönem beraber Survivor'da ter döken ikili yayınladıkları bir video ile birliktelerini ilan etmişti.

Survivor İsmail Balaban ile İlayda Şeker nişanlandı - 5

Survivor 2021'de ödül sonrası Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan hakkındaki konuşması sonrası ikili arasında bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede Atakan Balaban'a, "Ben senin bırakıp gittiğin Gamze'yim. Sürekli seni izliyorum, sen yemek yemiyorsun ben de yemiyorum. Cidden bırakıp gittiğin Gamze kimse şu an ben oyum. Tek istediğim içine kurt düşmesin. Küçük bir anlaşmazlık" demişti.

Yaşanan krizin ardından yarışma sonrası Balaban ve Atakan ayrılmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER