Survivor İsmail Balaban ile İlayda Şeker nişanlandı

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ile aynı dönem Dominik'te olan İlayda Şeker nişanlandı.
35 yaşındaki Balaban ile Şeker'in töreni Nevşehir'de aile arasında gerçekleşti.
Şeker'in Nevşehir'deki baba evinde düzenlenen nişan töreninde çiftin yüzüklerini Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve eşi Meltem Öztürk taktı.
Aynı dönem beraber Survivor'da ter döken ikili yayınladıkları bir video ile birliktelerini ilan etmişti.
Survivor 2021'de ödül sonrası Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan hakkındaki konuşması sonrası ikili arasında bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede Atakan Balaban'a, "Ben senin bırakıp gittiğin Gamze'yim. Sürekli seni izliyorum, sen yemek yemiyorsun ben de yemiyorum. Cidden bırakıp gittiğin Gamze kimse şu an ben oyum. Tek istediğim içine kurt düşmesin. Küçük bir anlaşmazlık" demişti.
Yaşanan krizin ardından yarışma sonrası Balaban ve Atakan ayrılmıştı.