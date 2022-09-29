Survivor Mert Öcal ile Sude Burcu nişanlandı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Burcu , İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor ve aynı zamanda da zumba eğitmenliği yapıyor.



1.66 boyunda ve 57 kilo olan sporcunun, 2 kez Avrupa 3.'lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu bulunuyor.