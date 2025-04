Survivor Nefise Karatay aşkını ilan etti

"MURAT CEYLAN İNANILMAZ YAKIŞIKLI"

Öte yandan Nefise Karatay geçtiğimiz Ocak ayında Survivor yarışmasının sunucu Murat Ceylan'a övgüler yağdırmıştı.



"Murat Ceylan'ı inanılmaz beğeniyorum" diyen Nefise Karatay, "Türkiye'de Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu diyorlar. Murat Ceylan. İnanılmaz yakışıklı. Oyun alanına geliyordum ya adama bakıyorum enerjim fulleniyordu. O giyiniş, fizik,hareketleri falan... İçten söylüyorum" dedi.



Survivor Nefise, sözlerine "Her erkeğe de bunu söylemem. Allah her yerini özene bezene yaratmış. Türkiye'nin en yakışıklı erkeği olabilir. İnanılmaz yakışıklı. Ben her erkeğe de iltifat etmem. Bu erkek her yerde bulunmaz" diye devam etti.



"KARİZMASI BENİ BİTİRİYOR"



Öte yandan Nefise Karatay, Survivor All Star 2024'te yarışırken de Yunan yarışmacılarla yapılan oyunlardan sonra Fanis Boletsis'e aşkını ilan etmişti.



Nefise, Fanis için "Allah'ım aşkım, yani o çocuğa öldüm, o coolluğu, düşük omuzlar, erkeksi hareketler, beni kendine çok çekiyor inanılmaz çok yakışıklı. Bayıldım çocuğa, karizması beni bitiriyor. Fanis'in yeri ayrı umarım şampiyon olur. Sürekli mavi takımda olmak ve Fanis'le temasta olmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.