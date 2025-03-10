Survivor Sema diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı'dan pasaport çıkışı
Survivor'ın iddialı isimlerinden Sema Aydemir'in yeni bölümde oyun sırasında çantasını toplayıp alanı terk etmesi ve ardından Acun Ilıcalı ile acil durum konseyinde bir araya gelmesi kafaları karıştırdı. Survivor izleyicileri "Sema diskalifiye mi olacak?", "Sema yarışmayı bırakıyor mu?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte yaşananlar...
Survivor All Star 2025'te tansiyon giderek yükseliyor. Bu kez All Star takımının iddialı yarışmacılarından Sema Aydemir, oyun sırasında yaptığı hamle ile adından söz ettirdi.