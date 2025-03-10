Survivor Sema diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı'dan pasaport çıkışı

Survivor'ın iddialı isimlerinden Sema Aydemir'in yeni bölümde oyun sırasında çantasını toplayıp alanı terk etmesi ve ardından Acun Ilıcalı ile acil durum konseyinde bir araya gelmesi kafaları karıştırdı. Survivor izleyicileri "Sema diskalifiye mi olacak?", "Sema yarışmayı bırakıyor mu?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte yaşananlar...

Survivor Sema diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı'dan pasaport çıkışı - 1

Survivor All Star 2025'te tansiyon giderek yükseliyor. Bu kez All Star takımının iddialı yarışmacılarından Sema Aydemir, oyun sırasında yaptığı hamle ile adından söz ettirdi.

N-LIFE HABERLERİ

Survivor Sema diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı'dan pasaport çıkışı - 2

Bu hafta kadın yarışmacılar arasında eleme yapılacak Survivor'ın 10 Mart akşamı yayınlanacak yeni bölüm fragmanına; Sema damga vurdu.

Survivor Sema diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı'dan pasaport çıkışı - 3

"SEMA ÇANTASINI DA ALDI, ALANI TERK EDİYOR"

Survivor yeni bölümde; iletişim oyununda sinirlenen Sema Aydemir'in sırt çantasını alarak alanı terk ettiği görüldü.

Sunucu Murat Ceylan, şaşkınlığını "Sema çantasını da aldı, oyun alanını terk ediyor" sözleriyle ifade etti. 

Survivor Sema diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı'dan pasaport çıkışı - 4

ACİL DURUM KONSEYİ TOPLANDI

Bu olay sonrası acil durum konseyi toplandı. Konseyde Acun Ilıcalı'nın Sema'ya ''Senin geçen sene yaşadığın olayı kabul etmeyebilirdik. Bu konsey aslında pasaportunu istiyor musun konseyi. Pasaportunu istiyor musun istemiyorsun?" diye sorması merak uyandırdı.

Survivor Sema diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı'dan pasaport çıkışı - 5

Bu görüntüler sonrası "Sema diskalifiye mi olacak?", "Sema yarışmayı bırakıyor mu?" merak konusu oldu.

Sema'nın durumu bu akşamki yeni bölümde netlik kazanacak.

Survivor Sema diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı'dan pasaport çıkışı - 6

SEMA'NIN EVİNE YIKIM KARARI

Öte yandan Sema'nın adaya gider gitmez yaptığı ev ile ilgili yıkım kararı çıktı. Ev, sahile yakın olduğu gerekçesiyle yıkıldı.

Sema, bu durumu "Seslerden uyandım, evimi yıkmaya geldiler. Adaya ilk geldiğimiz gün başladım ama bugün evimi yıktılar. Turizm Bakanlığının sahilden görünmesine izin vermediği bir durummuş bu. Şikayet ettiler kesin Pınar'dan şüpheleniyorum. 2.5 ayımı verdim çünkü. Şimdi yeni bir ev yapacağım" sözleriyle anlattı.

Benzer bir durumu gönüllüler adasında da Batuhan Karacakaya yaşadı. Evi yıkılan Batuhan, üzüntüsünü "Kafamı dinleyebildiğim, şuradan kaçabildiğim bir ev olmuştu ama yıkıldı. Beni üzen asıl şey evin yıkılışını izlerken kimse yanımda yoktu. Garip hissediyorum kendimi, daraldım" şeklinde dile getirdi.

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