Survivor Sema diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı'dan pasaport çıkışı

SEMA'NIN EVİNE YIKIM KARARI

Öte yandan Sema'nın adaya gider gitmez yaptığı ev ile ilgili yıkım kararı çıktı. Ev, sahile yakın olduğu gerekçesiyle yıkıldı.

Sema, bu durumu "Seslerden uyandım, evimi yıkmaya geldiler. Adaya ilk geldiğimiz gün başladım ama bugün evimi yıktılar. Turizm Bakanlığının sahilden görünmesine izin vermediği bir durummuş bu. Şikayet ettiler kesin Pınar'dan şüpheleniyorum. 2.5 ayımı verdim çünkü. Şimdi yeni bir ev yapacağım" sözleriyle anlattı.

Benzer bir durumu gönüllüler adasında da Batuhan Karacakaya yaşadı. Evi yıkılan Batuhan, üzüntüsünü "Kafamı dinleyebildiğim, şuradan kaçabildiğim bir ev olmuştu ama yıkıldı. Beni üzen asıl şey evin yıkılışını izlerken kimse yanımda yoktu. Garip hissediyorum kendimi, daraldım" şeklinde dile getirdi.