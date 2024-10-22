Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu: Kardeşim doktor ihmali sonucu bu halde

Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medya hesabında kardeşi Cansu'nun sağlık durumu hakkında "Kardeşim şu an göremiyor, konuşamıyor ve hareket edemiyor" ifadelerini kullandı.

Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu: Kardeşim doktor ihmali sonucu bu halde - 1

"SİZLER GİBİ NORMAL SAĞLIKLI BİR BİREYDİ"

Survivor'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu daha sonra şarkıcılık kariyeriyle adından söz ettirmişti.

Kalaycıoğlu kardeşinin sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabında açıklamada bulundu:

"2013 yılında Cansu'yla yazlıktaydık, o zamanlar hiçbir engeli yoktu sizler gibi normal sağlıklı bir bireydi. Biraz da balık etliydi. Yaz ortalarına doğru biraz kilo kaybetmeye başladı fakat bir yandan sürekli canı tatlı istiyordu, sürekli tatlı yemek istediğini söylüyordu bana. Ben de Cansu'nun bir haftada verdiği kiloları görünce (sürekli tatlı yiyerek) hastaneye götürdüm. Babam geldi o zaman fakat ilgilenmedi, bu süreçte Cansu sürekli uyuyor ve hala şeker tüketmek istiyodu. Babam geldiği halde kardeşimi hastaneye götürme gibi bir harekette bulunmadı."

N-LIFE HABERLERİ

Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu: Kardeşim doktor ihmali sonucu bu halde - 2

Kalaycıoğlu sözlerine "Ben o zaman 15 yaşında falanım. Cansu'yu hastaneye götürdüm tek başıma taşıyarak. Akçay'da götürdüğüm 2 hastane de ilgilenmedi psikolojik deyip gönderdiler. Sonunda annem 'Hemen yanıma gelin Cansu'yu ben götüreceğim' dedi. Aldım Cansu'yu bindik otobüse, İstanbul'a geldik. Annem Cansu'yu gördüğü halde 'Kardeşin nerde' dedi bana. Cansu o kadar zayıflamıştı ki tanıyamadı" diye devam etti.

Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu: Kardeşim doktor ihmali sonucu bu halde - 3

"ANNEME FİŞİNİ CEKMEK İÇİN SORU SORDULAR"

Kalaycıoğlu açıklamalarına şöyle devam etti:

"Apar topar Ataşehir'de bir hastaneye gittik her hastane farklı bir teşhis koydu.  Doktor o gece tatile çıkacağı için kardeşime acil bir tedavi yapmaya çalıştı. Çünkü birkaç saat sonra sevgili eşi ve çocuklarıyla tatile çıkacaktı acelesi vardı (!) Cansu iki güne yakın uyanamadı fenalaştı. Sonra sonunda şekerine bakmak akıllarına geldi ve meğerse kardeşim günlerdir 500 şekerle komadaymış.

Cansu apar topar yoğun bakıma alındı. Sözde doktor da tatilden geri döndü. Kardeşimin kalbi 70 dakika boyunca durmuştu her şey için çok geçti yani artık. Beynin yüzde 70'den fazlası hasarlıydı. Yaşasa bile birkaç ay ömür biçtiler kardeşime. Zaten o süreçte de yatağa bağımlı, göremeyecek, konuşamaz ve hareket edemeyecekti. Anneme fişini cekmek için soru sordular ya inanabiliyor musunuz? Yani 'Zaten ölecek' dediler. Annemle başbaşa kaldık gözgöze geldik. Babam çoktan yok olmuştu ortalıktan...

Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu: Kardeşim doktor ihmali sonucu bu halde - 4

"CANSU DOĞUŞTAN BÖYLE DEĞİL"

Annem ağlayarak 'Ben Cansu'yu hayata döndürürüm yeter ki evladımı verin bana' dedi. Hala hatırlıyorum o anı. O süreç yoğun bakımda geçti hep. Okuldan çıkıp Cansu bugün hala nefes alabiliyor mu diye hastaneye gidiyordum. Ergenliğim çok kötüydü. Okulda her gün ağlıyordum neden diye.

Neyse çok uzatmayacagım sapasağlam götürdüğüm kardeşimi bu halde geri aldık biz hastaneden. Şu an göremiyor, konuşamıyor hareket edemiyor vs. Yani Cansu doğuştan böyle değil arkadaşlar. Kardeşim bir doktor ihmali sonucu bu halde!"

Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu: Kardeşim doktor ihmali sonucu bu halde - 5

Kalaycıoğlu sözlerini "Kardeşim Tip 1 diyabet hastasıymış sadece! Ameliyatlık da bir durumu yoktu, hiçbir şeyi yoktu kardeşimin!" diyerek tamamladı.

Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu: Kardeşim doktor ihmali sonucu bu halde - 6

"TEK TEK HESABINI SORACAĞIM"

Kalaycıoğlu "Tüm doktorlardan tek tek hesabını soracağım. Son duruşmayı bekliyorum" diyerek destek veren herkese teşekkür etti.

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