Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu: Kardeşim doktor ihmali sonucu bu halde

"ANNEME FİŞİNİ CEKMEK İÇİN SORU SORDULAR"

Kalaycıoğlu açıklamalarına şöyle devam etti:

"Apar topar Ataşehir'de bir hastaneye gittik her hastane farklı bir teşhis koydu. Doktor o gece tatile çıkacağı için kardeşime acil bir tedavi yapmaya çalıştı. Çünkü birkaç saat sonra sevgili eşi ve çocuklarıyla tatile çıkacaktı acelesi vardı (!) Cansu iki güne yakın uyanamadı fenalaştı. Sonra sonunda şekerine bakmak akıllarına geldi ve meğerse kardeşim günlerdir 500 şekerle komadaymış.

Cansu apar topar yoğun bakıma alındı. Sözde doktor da tatilden geri döndü. Kardeşimin kalbi 70 dakika boyunca durmuştu her şey için çok geçti yani artık. Beynin yüzde 70'den fazlası hasarlıydı. Yaşasa bile birkaç ay ömür biçtiler kardeşime. Zaten o süreçte de yatağa bağımlı, göremeyecek, konuşamaz ve hareket edemeyecekti. Anneme fişini cekmek için soru sordular ya inanabiliyor musunuz? Yani 'Zaten ölecek' dediler. Annemle başbaşa kaldık gözgöze geldik. Babam çoktan yok olmuştu ortalıktan...