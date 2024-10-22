Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu: Kardeşim doktor ihmali sonucu bu halde
Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medya hesabında kardeşi Cansu'nun sağlık durumu hakkında "Kardeşim şu an göremiyor, konuşamıyor ve hareket edemiyor" ifadelerini kullandı.
"SİZLER GİBİ NORMAL SAĞLIKLI BİR BİREYDİ"
Survivor'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu daha sonra şarkıcılık kariyeriyle adından söz ettirmişti.
Kalaycıoğlu kardeşinin sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabında açıklamada bulundu:
"2013 yılında Cansu'yla yazlıktaydık, o zamanlar hiçbir engeli yoktu sizler gibi normal sağlıklı bir bireydi. Biraz da balık etliydi. Yaz ortalarına doğru biraz kilo kaybetmeye başladı fakat bir yandan sürekli canı tatlı istiyordu, sürekli tatlı yemek istediğini söylüyordu bana. Ben de Cansu'nun bir haftada verdiği kiloları görünce (sürekli tatlı yiyerek) hastaneye götürdüm. Babam geldi o zaman fakat ilgilenmedi, bu süreçte Cansu sürekli uyuyor ve hala şeker tüketmek istiyodu. Babam geldiği halde kardeşimi hastaneye götürme gibi bir harekette bulunmadı."