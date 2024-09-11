Survivor yarışmasıyla tanındı: Taner Tolga Tarlacı kimdir, neden cezaevinde?

TANER TOLGA TARLACI NEDEN CEZAEVİNDE?

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta çeşitli suçlardan yargılanan Tarlacı; Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde de suç işlemişti. Tarlacı; orada da darp, gasp ve taciz gibi suçlamalarla yargılanıyordu. Kıbrıs’ta yaşayan ve yaptığı vücut geliştirme yayınları ile bilinen "Cenk Hoca", darp, gasp, taciz gibi suçlamalarla Güney Kıbrıs'ta cezaevinde olan Tarlacı'nın davasının sonuçlandığını duyurdu. Mahkemenin Tarlacı hakkında 18 yıl hapis cezası verdiğini belirten Cenk Hoca, “Bir şeyler yapacağız ama açıkça söyleyeyim hiç umudum yok. Taner’in hayatı hapiste geçecek gibi gözüküyor.” ifadelerini kullandı.