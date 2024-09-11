Survivor yarışmasıyla tanındı: Taner Tolga Tarlacı kimdir, neden cezaevinde?

Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'nın Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 18 yıl hapis cezasına çarptırıldığı iddia edildi. Kıbrıs’ta yaşayan ve yaptığı vücut geliştirme yayınları ile bilinen "Cenk Hoca" iddiaların doğru olduğuna dair paylaşımlarda bulundu. Peki, Taner Tolga Tarlacı kimdir, neden cezaevinde?

Survivor yarışmasıyla tanındı: Taner Tolga Tarlacı kimdir, neden cezaevinde? - 1

Survivor yarışmasıyla tanınan ve ilginç çıkışlarıyla zaman zaman gündem olan Taner Tolga Tarlacı, 2011'de katıldığı yarışmadan dördüncü olarak ayrılmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Survivor yarışmasıyla tanındı: Taner Tolga Tarlacı kimdir, neden cezaevinde? - 2

Taner Tolga Tarlacı 2 Eylül 1984 yılında Almanya, Hamburg'da dünyaya geldi. Aslen Kayserili olan Taner Tolga Tarlacı, 8 yaşına kadar Almanya'da eğitim aldı.

Survivor yarışmasıyla tanındı: Taner Tolga Tarlacı kimdir, neden cezaevinde? - 3

Daha sonra ailesiyle beraber Mersin'e taşındı. 2005 yılında ise Kıbrıs'a yerleşen Taner Tolga Tarlacı, Girne Amerikan Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun oldu.2022’de ise Türkiye ve KKTC’de aldığı hapis cezalarından kaçan Tarlacı, Güney Kıbrıs’a sığınmıştı.

Survivor yarışmasıyla tanındı: Taner Tolga Tarlacı kimdir, neden cezaevinde? - 4

TANER TOLGA TARLACI NEDEN CEZAEVİNDE?

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta çeşitli suçlardan yargılanan Tarlacı; Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde de suç işlemişti. Tarlacı; orada da darp, gasp ve taciz gibi suçlamalarla yargılanıyordu. Kıbrıs’ta yaşayan ve yaptığı vücut geliştirme yayınları ile bilinen "Cenk Hoca", darp, gasp, taciz gibi suçlamalarla Güney Kıbrıs'ta cezaevinde olan Tarlacı'nın davasının sonuçlandığını duyurdu. Mahkemenin Tarlacı hakkında 18 yıl hapis cezası verdiğini belirten Cenk Hoca, “Bir şeyler yapacağız ama açıkça söyleyeyim hiç umudum yok. Taner’in hayatı hapiste geçecek gibi gözüküyor.” ifadelerini kullandı.

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