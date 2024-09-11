Survivor yarışmasıyla tanındı: Taner Tolga Tarlacı kimdir, neden cezaevinde?
Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'nın Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 18 yıl hapis cezasına çarptırıldığı iddia edildi. Kıbrıs’ta yaşayan ve yaptığı vücut geliştirme yayınları ile bilinen "Cenk Hoca" iddiaların doğru olduğuna dair paylaşımlarda bulundu. Peki, Taner Tolga Tarlacı kimdir, neden cezaevinde?
Survivor yarışmasıyla tanınan ve ilginç çıkışlarıyla zaman zaman gündem olan Taner Tolga Tarlacı, 2011'de katıldığı yarışmadan dördüncü olarak ayrılmıştı.