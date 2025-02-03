Survivor Yetenek Sizsiniz yarışmasını kim kazandı? Kazanan ismin nasıl belirleneceğini Acun llıcalı açıkladı
Survivor All Star-Gönüllüler yarışması 2 Şubat Pazar akşamı yetenek yarışması konseptiyle izleyici karşısına çıktı. "Yetenek Sizsiniz Survivor" gecesinde iki takım da büyük ödül için birbirinden iddialı performanslar sergiledi. Geceye Sema'nın Dilber dansı ve Pınar'ın Dilber baskılı çorapları damga vurdu. Kazanan ismin nasıl belirleneceğini ise Acun llıcalı açıkladı. Peki, Survivor Yetenek Sizsiniz yarışmasını kim kazandı?
Heyecanın giderek arttığı Survivor 2025, 2 Şubat Pazar akşamı farklı bir konseptle ekranlara geldi.