Survivor'a erken veda eden Ümit Erdim kızıyla poz verdi

Seda Erdim ile Mayıs 2017'de nikah masasına oturan, 2018'de kızları Ses'in dünyaya gelmesiyle büyük sevinç yaşayan Ümit Erdim, 22 Eylül'de Ela adını verdikleri ikinci çocuğuna kavuşmuştu.
Mutlu evlilikleri devam eden çiftten Ümit Erdim, Survivor 2023'ün ünlüler kadrosuna dahil olmuştu.
Ancak adada kısa bir süre kalan Ümit Erdim, ilk hafta elendi.
Elenmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşayan ünlü isim, "Gidiyorum. Takımıma inanıyorum, mücadeleye devam edecekler. Survivor 2023'ün şampiyonu kırmızı takımdan çıkacak, teşekkür ederim" demişti.
Kısa bir süre önce Türkiye'ye geri dönen Ümit Erdim, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Erdim'in eşi Seda Erdim, küçük kızı Ela ile eşinin pozunu "Babasının kızı" notuyla paylaştı.
Ümit Erdim de aynı kareyi kendi sosyal medya hesabından yayınlandı.
İki çocuk babası Erdim'in küçük kızını görenler "Babasının kopyası" yorumları yaptı.