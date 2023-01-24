Survivor'a erken veda eden Ümit Erdim kızıyla poz verdi

'Hayat Bilgisi' dizisiyle şöhreti yakalayan Ümit Erdim, Survivor 2023'e katılmış ve ünlüler takımına dahil olmuştu. Ancak adaya ilk haftadan veda eden Erdim, küçük kızı Ela ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Survivor'a erken veda eden Ümit Erdim kızıyla poz verdi - 1

Seda Erdim ile Mayıs 2017'de nikah masasına oturan, 2018'de kızları Ses'in dünyaya gelmesiyle büyük sevinç yaşayan Ümit Erdim, 22 Eylül'de Ela adını verdikleri ikinci çocuğuna kavuşmuştu.

Survivor'a erken veda eden Ümit Erdim kızıyla poz verdi - 2

SURVIVOR'A KATILMIŞTI

Mutlu evlilikleri devam eden çiftten Ümit Erdim, Survivor 2023'ün ünlüler kadrosuna dahil olmuştu.

Ancak adada kısa bir süre kalan Ümit Erdim, ilk hafta elendi. 

Survivor'a erken veda eden Ümit Erdim kızıyla poz verdi - 3

"GİDİYORUM"

Elenmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşayan ünlü isim, "Gidiyorum. Takımıma inanıyorum, mücadeleye devam edecekler. Survivor 2023'ün şampiyonu kırmızı takımdan çıkacak, teşekkür ederim" demişti.

Survivor'a erken veda eden Ümit Erdim kızıyla poz verdi - 4

ERDİM'İN EŞİ PAYLAŞTI

Kısa bir süre önce Türkiye'ye geri dönen Ümit Erdim, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Erdim'in eşi Seda Erdim, küçük kızı Ela ile eşinin pozunu "Babasının kızı" notuyla paylaştı.

Survivor'a erken veda eden Ümit Erdim kızıyla poz verdi - 5

"BABASININ KOPYASI"

Ümit Erdim de aynı kareyi kendi sosyal medya hesabından yayınlandı.

İki çocuk babası Erdim'in küçük kızını görenler "Babasının kopyası" yorumları yaptı.

N-LIFE HABERLERİ

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