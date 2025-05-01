Survivor'a tehdit mesajları damga vurdu: Adem Kılıççı'nın abisi Taner Kılıççı'dan açıklama geldi

Adem Kılıççı'nın ağabeyi Taner Kılıççı'nın tehdit sözlerinin yer aldığı ses kaydı çok konuşuldu. Büyük yankı bulan olay sonrası Taner Kılıççı'dan açıklama geldi.

Survivor'a tehdit mesajları damga vurdu: Adem Kılıççı'nın abisi Taner Kılıççı'dan açıklama geldi - 1

Survivor 2025 All Star - Gönüllüler takımında gerginlikler bitmek bilmiyor. Daha önce Batuhan Karacakaya ile Hikmet Tuğsuz arasında yaşanan kavganın ailelere sıçramasının ardından, şimdi de Adem Kılıçcı cephesinde bir kriz patlak verdi. Acun Ilıcalı, konsey toplantısında Adem Kılıçcı'nın abisi Taner Kılıçcı'ya ait olduğu öne sürülen ve tehdit içerdiği belirtilen ses kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı.

N-LIFE HABERLERİ

Survivor'a tehdit mesajları damga vurdu: Adem Kılıççı'nın abisi Taner Kılıççı'dan açıklama geldi - 2

"GEREKİRSE ORAYI DAĞITIRIZ"

Kayıtlarda Taner Kılıçcı’nın, kardeşi Adem’in şampiyon olamaması durumunda "Gerekirse orayı dağıtırız. Pankart asarız, saldırırız, kaybedersek her yolu deneriz." şeklinde ifadeler kullandığı duyuldu.

Survivor'a tehdit mesajları damga vurdu: Adem Kılıççı'nın abisi Taner Kılıççı'dan açıklama geldi - 3

Adem ise bu kayıtlardan sonra "Abi geyik yapıyorlar" diyerek güldü.

Survivor'a tehdit mesajları damga vurdu: Adem Kılıççı'nın abisi Taner Kılıççı'dan açıklama geldi - 4

"AİLELERİN OLAYIN DIŞINDA KALMASI GEREKİYOR"

Acun Ilıcalı ise sinirlenerek "Ailelerin bu işe girmemesiyle ilgili 10 kere konuştuk, 100 kere konuştuk. Bilmiyorum, niye yaşıyoruz anlamıyorum. Ailelerin olayın dışında kalması gerekiyor, bu özellikle uyarılması gereken bir şey " ifadelerini kullandı.

Survivor'a tehdit mesajları damga vurdu: Adem Kılıççı'nın abisi Taner Kılıççı'dan açıklama geldi - 5

ÖZÜR AÇIKLAMASI GELDİ

Survivor'da adeta bomba etkisi yaratan açıklamaların ardından Adem Kılıçcı'nın ağabeyi Taner Kılıççı konuyla ilgili sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Abi Kılıççı; "Yahu çok komiksiniz, tamamen şaka, eğlence amaçlı, gırgırına güldüğümüz diyaloglardı. Öncesinde yapılan esprileri kesip ses kaydı yapmışlar. Allah akıl fikir versin ne diyeyim. Bu tarz bir konunun bu kadar farklı bir boyuta taşınması gerçekten üzücü. Biz bunu aramızda makara, mizah ve saçmalık olarak söyledik. En ufak bir art niyet yoktu. Yanlış anlaşıldım. Tüm Acun Medya’dan ve herkesten özür dilerim." ifadelerini kullandı.

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