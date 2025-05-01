Survivor'a tehdit mesajları damga vurdu: Adem Kılıççı'nın abisi Taner Kılıççı'dan açıklama geldi
Adem Kılıççı'nın ağabeyi Taner Kılıççı'nın tehdit sözlerinin yer aldığı ses kaydı çok konuşuldu. Büyük yankı bulan olay sonrası Taner Kılıççı'dan açıklama geldi.
Survivor 2025 All Star - Gönüllüler takımında gerginlikler bitmek bilmiyor. Daha önce Batuhan Karacakaya ile Hikmet Tuğsuz arasında yaşanan kavganın ailelere sıçramasının ardından, şimdi de Adem Kılıçcı cephesinde bir kriz patlak verdi. Acun Ilıcalı, konsey toplantısında Adem Kılıçcı'nın abisi Taner Kılıçcı'ya ait olduğu öne sürülen ve tehdit içerdiği belirtilen ses kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı.