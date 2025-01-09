Survivor'a veda eden isim belli oldu: Bazen öngördüğünüz şeyler olmuyor
Survivor All Star-Gönüllüler sezonu tüm hızıyla sürüyor. Peş peşe oynanan dokunulmazlık oyunları ve akabinde oynanan düello sonrası potadaki isimler Adilhan ve Barış Murat Yağcı oldu. 8 Ocak Çarşamba akşamı düelloya çıkan iki yarışmacıdan adaya veda eden isim belli oldu. İşte Survivor'da dün akşam yaşananlar...
Survivor All Star-Gönüllüler'de tansiyon giderek yükseliyor. Survivor 8 Ocak Çarşamba akşamı ödül oyunu mücadelesiyle başladı.
Ödül oyunu sonrası All Star takımından Adilhan ve Barış düelloya çıktı. Kıran kırana geçen mücadele sonrası bir isim adaya veda etti.