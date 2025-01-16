Survivor'a veda eden isim belli oldu: Düello alanında ortalık karıştı

"BU KADAR ERKEN ELENECEĞİMİ DÜŞÜNMÜYORDUM"

Gözyaşlarını tutamayan Merve "Çok düştüm ama sonradan toparladım olmadı. Survivor'a doğrucu bir karakter olmuyormuş. Bu kadar erken eleneceğimi düşünmüyordum. Burada psikolojik bir savaş veriyorsunuz. Çok mücadele ettim. Göksu'yu da çok seviyorum. Ama Asena'yı hiç sevmiyorum içimde kalmasın" dedi.