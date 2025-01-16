Survivor'a veda eden isim belli oldu: Düello alanında ortalık karıştı

Survivor All Star-Gönüllüler sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası belirlenen eleme adaylarından Merve ve Göksu final düellosuna giden isimler oldu. 15 Ocak Çarşamba akşamı düelloya çıkan iki yarışmacıdan adaya veda eden isim belli oldu. İşte Survivor'da dün akşam yaşananlar...

Survivor'a veda eden isim belli oldu: Düello alanında ortalık karıştı - 1

Survivor 15 Ocak Çarşamba akşamı ödül oyunu mücadelesiyle başladı. Tansiyonun hiç düşmediği oyunu kazanan All Star takımı oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Survivor'a veda eden isim belli oldu: Düello alanında ortalık karıştı - 2

GÖKSU İLE MERVE DÜELLODA

Ödül oyunu sonrası All Star takımından Göksu ve gönüllülerden Merve düelloya çıktı. Kıran kırana geçen mücadele sonrası bir isim adaya veda etti.

Survivor'a veda eden isim belli oldu: Düello alanında ortalık karıştı - 3

MERVE-ASENA ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Düello sırasında tansiyon bir anda yükseldi. Merve'nin kendisine söylediği söz sonrası sinirlenen Asena, kenardan Merve için "İnşallah atamazsın inşallah elenirsin" diye peş peşe bağırdı.

Survivor'a veda eden isim belli oldu: Düello alanında ortalık karıştı - 4

"SENİN AĞZINLA BURNUNUN YERİNİ DEĞİŞTİRİRİM"

Oyunu kaybeden Merve, Asena'nın üzerine yürüyüp "Senin ağzınla burnunun yerini değiştiririm" diye bağırdı.

Survivor'a veda eden isim belli oldu: Düello alanında ortalık karıştı - 5

SENEM'DEN ASENA'YA DESTEK

Önce Almeda ve Yağmur ardından ekipten birileri Merve'yi tutarken Senem de Asena'nın haklı olduğunu söyledi.

Survivor'a veda eden isim belli oldu: Düello alanında ortalık karıştı - 6

"BU İKİSİ BURADA OLDUĞU SÜRECE DEVAM ETMEYECEĞİM"

Sinirden gözyaşlarına boğulan Merve, Asena ile Senem'in oyun alanından gitmelerini istedi ve  "Bu ikisi burada olduğu sürece ben oyuna devam edemeyeceğim. Kararınıza da saygı duyuyorum helal-ı hoş olsun elensem de sorun değil" dedi.

Survivor'a veda eden isim belli oldu: Düello alanında ortalık karıştı - 7

İŞTE ELENEN İSİM 

Merve ikna edildikten sonra düello devam etti. Kıran kırana geçen mücadelede Göksu 5-3 kazandı. Böylece Merve, Survivor 2025'e veda etti.

Survivor'a veda eden isim belli oldu: Düello alanında ortalık karıştı - 8

"BU KADAR ERKEN ELENECEĞİMİ DÜŞÜNMÜYORDUM"

Gözyaşlarını tutamayan Merve "Çok düştüm ama sonradan toparladım olmadı. Survivor'a doğrucu bir karakter olmuyormuş. Bu kadar erken eleneceğimi düşünmüyordum. Burada psikolojik bir savaş veriyorsunuz. Çok mücadele ettim. Göksu'yu da çok seviyorum. Ama Asena'yı hiç sevmiyorum içimde kalmasın" dedi.

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