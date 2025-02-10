Survivor'da Adem ve Sedat arasında ipler koptu! Adem diskalifiye mi olacak?
Survivor'da tansiyon giderek yükseliyor. 9 Şubat Pazar akşamı düellolarda Çılgın Sedat'ın sakatlanması sonrası ödül oyunu oynandı. Oyun sırasında Adem'in olmaması kafaları karıştırırken; bölüm sonundaki ada konseyinde Adem, Çılgın Sedat'ın üzerine yürüdü. Bu anlar "Adem diskalifiye mi olacak?" sorusunu beraberinde getirdi. İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm tanıtımı...
Bu yıl All Star- Gönüllüler formatıyla ekranlara gelen Survivor'ın 9 Şubat akşamı yayınlanan yeni bölümünde ilk düellolar yapıldı.
Mehmet Özyay ile Yunus Emre ve Çılgın Sedat ile Batuhan Gökgöz canlanbaşla mücadele etti.