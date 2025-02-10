Survivor'da Adem ve Sedat arasında ipler koptu! Adem diskalifiye mi olacak?

YENİ BÖLÜM TANITIMINDA ACUN ILICALI İLE ADEM BAŞ BAŞA

Yeni bölüm fragmanında ise Adem ile Acun Ilıcalı'nın baş başa olduğu ada konseyi merak uyandırdı.

Tanıtımda Adem'in "Kendimi kontrol edemediğim bir andayım şu an. Yani ben de açıkçası bilmiyorum" sözleri sonrası Acun Ilıcalı'nın "Bu öyle bir çizgi ki açıkçası Survivor'ın kaderini belirleyen çizgi de bu. İnan bu akşam benim için de zor bir akşam" demesi dikkat çekti.

Adem Kılıççı'nın yarışmaya devam edip etmeyeceği 10 Şubat akşamı belli olacak.