Survivor'da adım adım finale: İkinci finalist belli oldu

"İSTANBUL'A GELECEĞİZ"

Adem, duygularını "Güzel bir mücadeleydi, emeğinden dolayı Volkan'ı tebrik ediyorum. Ailem, tüm sevenlerim beklesinler İstanbul'a geleceğiz, orada güzel bir mücadele sergileyeceğiz" diye ifade etti.