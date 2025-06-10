Survivor'da adım adım finale: İkinci finalist belli oldu
Survivor'da büyük finale sayılı günler kala heyecan artıyor. Batuhan'ın ilk finalist olduğu yarışmada 9 Haziran akşamki mücadele sonrası ikinci finalist de belli oldu. Son ikiye kalan Adem ile Volkan final bileti için mücadele etti. Peki, Survivor'da finale kim, hangi yarışmacı kaldı? Adem mi, Volkan mı?
Survivor'da final için geri sayım başladı. Aylardır canla başla mücadele eden yarışmacılardan Adem, Ayşe, Sevgi, Volkan ve Batuhan finale adını yazdırmak için kıyasıya yarışıyor.