Survivor'da adım adım finale: İkinci finalist belli oldu

Survivor'da büyük finale sayılı günler kala heyecan artıyor. Batuhan'ın ilk finalist olduğu yarışmada 9 Haziran akşamki mücadele sonrası ikinci finalist de belli oldu. Son ikiye kalan Adem ile Volkan final bileti için mücadele etti. Peki, Survivor'da finale kim, hangi yarışmacı kaldı? Adem mi, Volkan mı?

Survivor'da adım adım finale: İkinci finalist belli oldu - 1

Survivor'da final için geri sayım başladı. Aylardır canla başla mücadele eden yarışmacılardan Adem, Ayşe, Sevgi, Volkan ve Batuhan finale adını yazdırmak için kıyasıya yarışıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Survivor'da adım adım finale: İkinci finalist belli oldu - 2

İlk finalistin Batuhan Karacakaya olduğu Survivor'da 9 Haziran akşamı ikinci final koltuğu için mücadele edildi.

Survivor'da adım adım finale: İkinci finalist belli oldu - 3

KIRAN KIRANA MÜCADELE

Adem, Ayşe, Volkan ve Sevgi zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Sembol düşürme, yüzme havuzu ve engellerle dolu parkurda ilk olarak Adem ile Sevgi, Volkan ve Ayşe eşleşti.

Sevgi ve Ayşe ilk turun sonunda elenirken; Volkan ile Adem mücadeleyi sürdürdü.

Survivor'da adım adım finale: İkinci finalist belli oldu - 4

İŞTE İKİNCİ FİNALİST

Güç, denge ve hızın önemli olduğu ikinci turda Adem, Volkan'ı mağlup etti. Böylece Survivor 2025 All Star-Gönüllüler'de ikinci finalist Adem Kılıçcı oldu.

Survivor'da adım adım finale: İkinci finalist belli oldu - 5

"İSTANBUL'A GELECEĞİZ"

Adem, duygularını "Güzel bir mücadeleydi, emeğinden dolayı Volkan'ı tebrik ediyorum. Ailem, tüm sevenlerim beklesinler İstanbul'a geleceğiz, orada güzel bir mücadele sergileyeceğiz" diye ifade etti.

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