Survivor'da Almeda-Dilşah kavgasına Acun Ilıcalı'dan tepki: Verilen ceza belli oldu
Survivor'da tansiyon giderek yükseliyor. Haftanın son dokunulmazlık oyununun oynandığı 28 Ocak'taki yeni bölüme; Almeda ve Dilşah arasındaki kavga damga vurdu. Konseyde Almeda'ya tepki gösteren Acun Ilıcalı, "Yine Almeda ve sorun..." dedi. Ada konseyi sonunda haftanın eleme adayları ve Almeda'nın aldığı ceza belli oldu. İşte Survivor son bölümün detayları...
Bu sezon All Star- Gönüllüler formatıyla Tv8 ekranlarında izleyici ile buluşan Survivor'da heyecan giderek artıyor.
Haftalar ilerledikçe tansiyonun yükseldiği Survivor son bölüme; Almeda ve Dilşah arasındaki kavga damga vurdu.
Adada Dilşah'ın kendisine "Tarafını seç" demesiyle çılgına dönen Almeda, "Ajitasyon yaparak kendini buraya attın. Ağlayarak gideceksin buradan" deyince Dilşah sinir krizi geçirdi.