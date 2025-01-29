Survivor'da Almeda-Dilşah kavgasına Acun Ilıcalı'dan tepki: Verilen ceza belli oldu

"ALMEDA BANA HAKARET ETTİ"

Dilşah ise "Kendisine 'tarafını belli et' dedim sadece ve sormak istedim. Sonra bana sert bir şekilde hakaret etti. Sesimi çıkarmadım sonra hiç beklemediğim bir anda beni anne ve babasızlıktan vurdu kendisi. Bana 'yetimsin' dedi. Bana bu yaşıma kadar kimse böyle bir şey söylemedi, ben bunu da saklamadım. Benim bunu kullandığımı ima etti. Burada anne babasız büyüyen tek kişi ben değilim" dedi.

Yaşananları anlatan Almeda ise "Yetimsin' demedim, bir deyim kullandım. O kelime ona geldi. Ben de başkalarının yanında ve şiddetle büyüyen bir çocuktum. O kelime sonrası Dilşah üzülünce aklıma geldi. O kelimeyi atasözü olduğu için kullandım. O kelime için özür dilerim. Moralim bozuktu, oyuna da beş karış suratla çıktım" dedi.