Survivor'da Almeda-Dilşah kavgasına Acun Ilıcalı'dan tepki: Verilen ceza belli oldu

Survivor'da tansiyon giderek yükseliyor. Haftanın son dokunulmazlık oyununun oynandığı 28 Ocak'taki yeni bölüme; Almeda ve Dilşah arasındaki kavga damga vurdu. Konseyde Almeda'ya tepki gösteren Acun Ilıcalı, "Yine Almeda ve sorun..." dedi. Ada konseyi sonunda haftanın eleme adayları ve Almeda'nın aldığı ceza belli oldu. İşte Survivor son bölümün detayları...

Survivor'da Almeda-Dilşah kavgasına Acun Ilıcalı'dan tepki: Verilen ceza belli oldu - 1

Bu sezon All Star- Gönüllüler formatıyla Tv8 ekranlarında izleyici ile buluşan Survivor'da heyecan giderek artıyor.

Haftalar ilerledikçe tansiyonun yükseldiği Survivor son bölüme; Almeda ve Dilşah arasındaki kavga damga vurdu.

Adada Dilşah'ın kendisine "Tarafını seç" demesiyle çılgına dönen Almeda, "Ajitasyon yaparak kendini buraya attın. Ağlayarak gideceksin buradan" deyince Dilşah sinir krizi geçirdi.

N-LIFE HABERLERİ

Survivor'da Almeda-Dilşah kavgasına Acun Ilıcalı'dan tepki: Verilen ceza belli oldu - 2

28 OCAK 2025 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANAN TAKIM

Ardından Survivor 23. bölümde; haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıran kırana geçen mücadelede kazanan taraf 12-11 skorla gönüllüler oldu.

Survivor'da Almeda-Dilşah kavgasına Acun Ilıcalı'dan tepki: Verilen ceza belli oldu - 3

"ÜST DÜZEY BİR SAYGISIZLIK"

Ada konseyinde açılış sonrası Acun Ilıcalı, "Yine Almeda ve sorun... Bilemiyorum şimdi konuşma yaptık ve söyledim. Dünkü konseyde gülümsemesinden anlamıştım. Şimdi de üst düzey bir saygısızlık. Farkında mısın sen durumun?" dedi ve Dilşah'a söz verdi.

Survivor'da Almeda-Dilşah kavgasına Acun Ilıcalı'dan tepki: Verilen ceza belli oldu - 4

"ALMEDA BANA HAKARET ETTİ"

Dilşah ise "Kendisine 'tarafını belli et' dedim sadece ve sormak istedim. Sonra bana sert bir şekilde hakaret etti. Sesimi çıkarmadım sonra hiç beklemediğim bir anda beni anne ve babasızlıktan vurdu kendisi. Bana 'yetimsin' dedi. Bana bu yaşıma kadar kimse böyle bir şey söylemedi, ben bunu da saklamadım. Benim bunu kullandığımı ima etti. Burada anne babasız büyüyen tek kişi ben değilim" dedi.

Yaşananları anlatan Almeda ise "Yetimsin' demedim, bir deyim kullandım. O kelime ona geldi. Ben de başkalarının yanında ve şiddetle büyüyen bir çocuktum. O kelime sonrası Dilşah üzülünce aklıma geldi. O kelimeyi atasözü olduğu için kullandım. O kelime için özür dilerim. Moralim bozuktu, oyuna da beş karış suratla çıktım" dedi.

Survivor'da Almeda-Dilşah kavgasına Acun Ilıcalı'dan tepki: Verilen ceza belli oldu - 5

İŞTE ALMEDA'NIN CEZASI

Adem bu durumu tasvip etmediğini ifade ederken; Acun Ilıcalı da Almeda'nın kötü sözleri sebebiyle ceza alacağını ifade etti. Almeda, Dilşah ile kavgası sebebiyle 2 ödülden yararlanamama cezası aldı.

Survivor'da Almeda-Dilşah kavgasına Acun Ilıcalı'dan tepki: Verilen ceza belli oldu - 6

HAFTANIN 3. VE 4. ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Sonrasında All Star takımı bir isim yazmak zorunda kaldı. Arkadaşlarından en çok oy alan isim Efecan oldu. Haftanın performans birincisi Sema ise potaya İsmail Balaban'ı yolladı.

Böylece Adilhan ve Batuhan'ın ardından Efecan ile İsmail eleme adayı oldu. Düelloda İsmail, Batuhan'la eşleşirken; Adilhan da Efecan'la eşleşti.

Survivor'da Almeda-Dilşah kavgasına Acun Ilıcalı'dan tepki: Verilen ceza belli oldu - 7

ÇOCUĞU OLAN YARIŞMACILARA MÜJDELİ HABER

Acun Ilıcalı, çocuğu olan yarışmacılara da müjdeli haber verdi ve "Her hafta çocuklarınızla görüşebileceksiniz" dedi.

YEDEKLER HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Yedekler konusunda da bilgi veren Ilıcalı, "Kerem 2-0 öndeyken sağlık sıkıntısı sebebiyle düelloyu bıraktı. Sercan da durum böyleyken yarışmaya dahil olmak istemedi. Yani iki yedek yarışmacı da ana kadroya dahil olmayacak" ifadelerini kullandı.

Survivor'da Almeda-Dilşah kavgasına Acun Ilıcalı'dan tepki: Verilen ceza belli oldu - 8

DİLŞAH'IN YÜREK BURKAN HİKAYESİ

Öte yandan Survivor 2025 yarışmacılarından Dilşah Kurt, birkaç hafta önce hayat hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:

"Şimdiye kadar kimseye anlatmadım. Ben 12 yaşındaydım, anne oldum, baba oldum bir de abla oldum. Biz sokakta büyüdük çünkü. Anne baba vardı ama bize sahip çıkmadılar. Biz çatısı olmayan bir yerde büyüdük. Baraka bana şu an ev gibi geliyor üstü kapalı olduğu için. Ben üstü açık bir yerde büyüdüm. Yattığım yer, yer değildi. Çatı yoktu, elektrik yoktu, su yoktu. Biz kendi kendimize büyüdük. Benim hiç oyuncağım olmadı mesela.

Şöyle söyleyeyim; Çöpten hiç yemek yediniz mi? Ben çöpten yemek yediğimi biliyorum. O artıkları yediğimi biliyorum öyle bir hayattan geldim. Burada yediğim pirinç, bulgur, işte erzak bana aslında çok geliyor. Çünkü biz çöpten yemek yiyorduk. Ben 3 kardeşimle çöpten yemek ayıkladığımı hatırlıyorum. O hayattan bizi aldılar, bizi yurda verdiler. Sonra beni kardeşlerimden ayırdılar. Ben yapayalnız kaldım..."

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