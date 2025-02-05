Survivor'da Ayşe'ye ne oldu? Acun Ilıcalı son durumunu açıkladı

"BU KONUDA KARAR VERECEĞİZ"

Ilıcalı, sözlerine "Kırık var. Bundan sonrası belirsiz, çünkü bu kırığın boyutu, iyileşme süresi, iyileşme sonrası oynayabilme süresi gibi bazı denklemler var. Bunu zaman içerisinde sizlerle paylaşacağız. Kısa bir süre içerisinde olmasını umarak bu konuda bir karara varmak zorundayız. Geçmiş olsun diyoruz kendisine" diye devam etti.