Survivor'da Ayşe'ye ne oldu? Acun Ilıcalı son durumunu açıkladı
Survivor 2025’te mücadele eden Ayşe Yüksel, bir süredir görünmeyince "Ayşe'ye ne oldu?", "Ayşe diskalifiye mi oldu?" gibi sorular aranmaya başlamış ve Ayşe'nin durumu merak konusu olmuştu. Acun Ilıcalı, Survivor'ın 4 Şubat akşamı yayınlanan yeni bölümünde; Ayşe'nin son durumunu açıkladı. Ardından da bir dokunulmazlık oyunu oynandı ve ilk eleme adayı belli oldu. İşte Survivor son bölümde yaşananlar...
Bu yıl All Star-Gönüllüler formatıyla ekranlara gelen Survivor'ın iddialı yarışmacılarından Ayşe Yüksel'in bir süredir ekranda görünmemesi, izleyicilerin dikkatini çekmişti.