Survivor'da Ayşe'ye ne oldu? Acun Ilıcalı son durumunu açıkladı

Survivor 2025’te mücadele eden Ayşe Yüksel, bir süredir görünmeyince "Ayşe'ye ne oldu?", "Ayşe diskalifiye mi oldu?" gibi sorular aranmaya başlamış ve Ayşe'nin durumu merak konusu olmuştu. Acun Ilıcalı, Survivor'ın 4 Şubat akşamı yayınlanan yeni bölümünde; Ayşe'nin son durumunu açıkladı. Ardından da bir dokunulmazlık oyunu oynandı ve ilk eleme adayı belli oldu. İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

Survivor'da Ayşe'ye ne oldu? Acun Ilıcalı son durumunu açıkladı - 1

Bu yıl All Star-Gönüllüler formatıyla ekranlara gelen Survivor'ın iddialı yarışmacılarından Ayşe Yüksel'in bir süredir ekranda görünmemesi, izleyicilerin dikkatini çekmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Survivor'da Ayşe'ye ne oldu? Acun Ilıcalı son durumunu açıkladı - 2

AYŞE MERAK KONUSU OLDU

Ayşe'nin durumu merak konusu olurken, Survivor izleyicileri; "Ayşe'ye ne oldu?", "Ayşe sakatlandı mı?", "Ayşe diskalifiye mi oldu?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Survivor'da Ayşe'ye ne oldu? Acun Ilıcalı son durumunu açıkladı - 3

AYŞE'NİN DURUMU BELLİ OLDU

Survivor'ın 4 Şubat akşamı yayınlanan yeni bölümünde acil durum konseyi yapıldı. Acun Ilıcalı, Ayşe Yüksel'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Survivor'da Ayşe'ye ne oldu? Acun Ilıcalı son durumunu açıkladı - 4

Acun Ilıcalı "Talihsiz bir sakatlık geçirdi biliyorsunuz. Durumunu gözetim altına aldık. Doktorumuz iki gündür bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyor. Elimizdeki ilk veri, Ayşe'nin ayağında bir kırık var" dedi.

Kırmızı takım yarışmacıları aldıkları haberle şoke olup, Ayşe için üzüldü.

Survivor'da Ayşe'ye ne oldu? Acun Ilıcalı son durumunu açıkladı - 5

"BU KONUDA KARAR VERECEĞİZ"

Ilıcalı, sözlerine "Kırık var. Bundan sonrası belirsiz, çünkü bu kırığın boyutu, iyileşme süresi, iyileşme sonrası oynayabilme süresi gibi bazı denklemler var. Bunu zaman içerisinde sizlerle paylaşacağız. Kısa bir süre içerisinde olmasını umarak bu konuda bir karara varmak zorundayız. Geçmiş olsun diyoruz kendisine" diye devam etti.

Survivor'da Ayşe'ye ne oldu? Acun Ilıcalı son durumunu açıkladı - 6

SURVIVOR'DA YENİ İSİMLER

Öte yandan Survivor son bölümde; yeni yedek yarışmacıların gelişiyle dengeler değişti. Survivor 2025'e; Yiğit Poyraz, Hikmet Tuğsuz, Çılgın Sedat, Mehmet Özyay ve Yunus Emre Karabacak katıldı.

Acun Ilıcalı, acil durum konseyinde; Poyraz, Yunus Emre ve Mehmet mavi takımda, Hikmet ve Sedat'ın ise kırmızı takımda yarışacağını açıkladı.

Survivor'da Ayşe'ye ne oldu? Acun Ilıcalı son durumunu açıkladı - 7

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM BELLİ OLDU

Survivor 4 Şubat'ta; yeni yarışmacılar katıldıktan sonra oynanan dokunulmazlık oyununda kazanan All Star takımı oldu.

Survivor'da Ayşe'ye ne oldu? Acun Ilıcalı son durumunu açıkladı - 8

ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Ada konseyinde bir aday belirleyen gönüllüler takımında en çok adı çıkan isim Mehmet Özyay oldu. Böylece Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Mehmet Özyay oldu.

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