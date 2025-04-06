Survivor'da beklenmedik veda: Kaderde yine birleşmeyi görememek varmış

Survivor'da heyecan sürüyor. Haftanın eleme adayları Sedat Kapurtu, Hikmet Tuğsuz, İsmail Balaban ve Yunus Emre Karabacak olmuştu. Düello sonrası adaya veda eden isim belli oldu. İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

Survivor'da beklenmedik veda: Kaderde yine birleşmeyi görememek varmış - 1

Bu yıl All Star-Gönüllüler formatıyla ekranlara gelen Survivor'da birleşme partisine sayılı günler oldu. Bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunları sonrası Sedat Kapurtu, Hikmet Tuğsuz, İsmail Balaban ve Yunus Emre Karabacak haftanın eleme adayları oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Survivor'da beklenmedik veda: Kaderde yine birleşmeyi görememek varmış - 2

İLK TURDA YAŞANANLAR

İlk turda Sedat ve İsmail eşleşirken; Hikmet de Yunus Emre ile mücadele etti.

Çılgın Sedat, bu konuyla ilgili "Konseyde de söylediğim gibi İsmail'le eşleşmek asla istemezdim ama bir şekilde yollarımız kesişecek. Allah'tan finalde ne olursa oynamayacağımız için birazda olsa mutluyum çünkü İsmail'in bende güzel bir yeri var" dedi.

Survivor'da beklenmedik veda: Kaderde yine birleşmeyi görememek varmış - 3

Sedat, İsmail ile karşılaştığı 5. oyun sonrası dizindeki acı nedeniyle kendini yere bıraktı. Takım arkadaşlarının yardımıyla ayağa kalkan Sedat, oyuna devam etti.

Survivor'da beklenmedik veda: Kaderde yine birleşmeyi görememek varmış - 4

İKİNCİ TUR EŞLEŞMESİ

İlk turun sonunda kazanan Hikmet Tuğsuz ve İsmail Balaban oldu.

Böylece Survivor düello finalinde yarışan isimler Sedat ve Yunus Emre oldu.

Survivor'da beklenmedik veda: Kaderde yine birleşmeyi görememek varmış - 5

VEDA EDEN YARIŞMACI

Kıran kırana geçen mücadele sonrası 5-3 skorla kazanan taraf Sedat oldu. Böylece Yunus Emre Karabacak'ın Survivor macerası sona erdi.

Survivor'da beklenmedik veda: Kaderde yine birleşmeyi görememek varmış - 6

"FARKLI HAYALLERİM VARDI"

Survivor'dan elenen Yunus Emre, "İlk geldiğim sene acım daha çok tazeydi. Babamı yeni kaybetmiştim, çok duygusal geldim buraya. Buraya geldiğimde de kendime söz verdim. Çok güçlü olacaksın, ağlamayacaksın dedim. 2021'de çok kendi başıma ağladım. Bu sene hazırlanıp geldim, beni üzen bu hazırlanışımı buraya yansıtamamam oldu. Beklentim çok yüksekti, çok farklı hayallerim vardı burada ancak kaybetmeye başlayınca kendi içime gömüldüm. Buraya aslında çok iyi geldim ama maalesef atışlarım oldu. Nasip, Sedat abiyi bu yaşına rağmen çok takdir ediyorum. Ben kadere inanan bir insanım yine birleşmeyi görememek varmış" sözleriyle veda etti.

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