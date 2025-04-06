Survivor'da beklenmedik veda: Kaderde yine birleşmeyi görememek varmış
Survivor'da heyecan sürüyor. Haftanın eleme adayları Sedat Kapurtu, Hikmet Tuğsuz, İsmail Balaban ve Yunus Emre Karabacak olmuştu. Düello sonrası adaya veda eden isim belli oldu. İşte Survivor son bölümde yaşananlar...
Bu yıl All Star-Gönüllüler formatıyla ekranlara gelen Survivor'da birleşme partisine sayılı günler oldu. Bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunları sonrası Sedat Kapurtu, Hikmet Tuğsuz, İsmail Balaban ve Yunus Emre Karabacak haftanın eleme adayları oldu.