Survivor'da birleşme partisi heyecanı: Şarkı yarışmasına damga vurdular
Survivor'da heyecan katlanmaya devam ediyor. Dün gece birleşme partisi heyecanı yaşanan Survivor'da şarkı yarışması yapıldı. Parkur mücadelesine ara veren kırmızı ve mavi takım yarışmacılar üçerli gruplar halinde üç şarkı söyledi. Yarışmada jüriden en yüksek puanı alan takım belli oldu. İşte Survivor son bölümde yaşananlar...
Survivor 2025 All Star-Gönüllüler'in son bölümünde birleşme partisi heyecanı yaşandı. Birçok kişinin adaya veda ettiği yarışmada kalanlar, final için son düzlüğe girdi.