Survivor'da birleşme partisi heyecanı: Şarkı yarışmasına damga vurdular

Survivor'da heyecan katlanmaya devam ediyor. Dün gece birleşme partisi heyecanı yaşanan Survivor'da şarkı yarışması yapıldı. Parkur mücadelesine ara veren kırmızı ve mavi takım yarışmacılar üçerli gruplar halinde üç şarkı söyledi. Yarışmada jüriden en yüksek puanı alan takım belli oldu. İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

Survivor'da birleşme partisi heyecanı: Şarkı yarışmasına damga vurdular - 1

Survivor 2025 All Star-Gönüllüler'in son bölümünde birleşme partisi heyecanı yaşandı. Birçok kişinin adaya veda ettiği yarışmada kalanlar, final için son düzlüğe girdi.

N-LIFE HABERLERİ

Survivor'da birleşme partisi heyecanı: Şarkı yarışmasına damga vurdular - 2

Survivor'da 15 Nisan Salı akşamı yayınlanan birleşme partisinde eğlenceli anlar yaşandı.

Survivor'da birleşme partisi heyecanı: Şarkı yarışmasına damga vurdular - 3

HER GRUP 3 FARKLI ŞARKI SÖYLEDİ

Murat Ceylan'ın sunuculuğunu üstlendiği Survivor All Star 2025 birleşme partisinde, mavi ve kırmızı takım üçerli gruplar halinde takımlara ayrılarak sahnede 3 farklı şarkı seslendirdi.

Survivor'da birleşme partisi heyecanı: Şarkı yarışmasına damga vurdular - 4

ÖDÜLÜ ACUN ILICALI AÇIKLADI

Yarışmacıların performanslarını Türkiye'den Tarık Sezer, ses koçları Sinem Yalçınkaya ile Banu Kunt Işık oyladı.

Acun Ilıcalı ise kazanan takımın ödülünü şu sözlerle açıkladı:

"Birinci olan bir grup Survivor'da istediği bir gün otele gidebilecek, o geceyi otelde geçirebilecek, akşam yemeği yiyecek ve sabah kahvaltı yapacak. İstediğiniz bir gün Survivor ortamından çıkabileceksiniz."

Survivor'da birleşme partisi heyecanı: Şarkı yarışmasına damga vurdular - 5

Ayşe, Batuhan ve Sevgi üçlüsü gece toplamda 60 Adem, Volkan ve Meryem ise 47 puan aldı.

Sema, Aycan ve Hikmet üçlüsü jüriden toplamda 48 puan alırken; Yusuf, Almeda ve Yağmur da 59 puan aldı.

Survivor'da birleşme partisi heyecanı: Şarkı yarışmasına damga vurdular - 6

Sedat, İsmail ve Dilşah ise yarışmayı 66 puanla tamamladı. Performanslarıyla geceye damga vuran Poyraz, Batuhan, Pınar ise toplamda 67 puan aldı.

Survivor'da birleşme partisi heyecanı: Şarkı yarışmasına damga vurdular - 7

DİLŞAH'TAN DANS PERFORMANSI

Sedat, Dilşah ve İsmail gecede son olarak Yıldız Tilbe'nin Haberi Olsun şarkısını söyledi. Şarkı söylerken Tilbe'nin dansını taklit eden Dilşah'ın performansı geceye damga vurdu.

Survivor'da birleşme partisi heyecanı: Şarkı yarışmasına damga vurdular - 8

YARIŞMANIN KAZANANI KİM OLDU?

Gecenin sonunda ise şarkı yarışmasının juri tarafından kazananı Poyraz, Batuhan, Pınar oldu.

Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yapılan oylamanın sonucu ve jüri puanlamasıyla alınan ortalama sonrası şarkı yarışmasının şampiyonu belli olacak. Yarışmayı kazanan grup, bir sonraki konseyde belli olacak.

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