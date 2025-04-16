Survivor'da birleşme partisi heyecanı: Şarkı yarışmasına damga vurdular

ÖDÜLÜ ACUN ILICALI AÇIKLADI

Yarışmacıların performanslarını Türkiye'den Tarık Sezer, ses koçları Sinem Yalçınkaya ile Banu Kunt Işık oyladı.

Acun Ilıcalı ise kazanan takımın ödülünü şu sözlerle açıkladı:



"Birinci olan bir grup Survivor'da istediği bir gün otele gidebilecek, o geceyi otelde geçirebilecek, akşam yemeği yiyecek ve sabah kahvaltı yapacak. İstediğiniz bir gün Survivor ortamından çıkabileceksiniz."