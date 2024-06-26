Survivor'da doğan aşk: Mert Öcal ile Sude Burcu evleniyor

Survivor All Star 2022 yarışmasında aşk yaşamaya başlayan Mert Öcal ve Sude Burcu evleniyor.

Survivor'da doğan aşk: Mert Öcal ile Sude Burcu evleniyor - 1

Survivor All Star 2022'de farklı takımlarda yarışan ve birliktelik yaşadıkları ortaya çıkan Mert Öcal ile Sude Burcu nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Survivor'da doğan aşk: Mert Öcal ile Sude Burcu evleniyor - 2

2022 yılında nişanlanan çift bu yaz evleniyor.

Survivor'da doğan aşk: Mert Öcal ile Sude Burcu evleniyor - 3

Mert Öcal sosyal medya hesabında "Yengeniz bu yaz eşim olacak... Çok şükür" notuyla müjdeyi verdi.

Burcu, Öcal'ın paylaşımına "Seni çok seviyorum" diyerek yanıt verdi.

Survivor'da doğan aşk: Mert Öcal ile Sude Burcu evleniyor - 4


MERT ÖCAL KİMDİR?

Mert Öcal, 12 Mayıs 1982’de İstanbul’da dünyaya geldi. Türk manken ve oyuncu olan Öcal, Best Model of Turkey seçildikten sonra adını duyurmayı başardı. Mert Öcal, Best Model of Turkey olduktan hemen sonra 2004 yılında “Best Model of The World” yarışmasını kazandı.

Oyunculuk kariyerine 2005 yılında Asla Unutma isimli diziyle başlayan Öcal, burada ufak bir rolde yer aldıktan sonra gitgide kendisini geliştirerek projelerini büyütmeye başladı.

2007 yılında yönetmen koltuğunda Onur Tan’ın oturduğu Oyun Bitti isimli dizide Murat karakterini canlandırarak Azra Akın, Zeki Alasya, Tarık Papuçcuoğlu gibi isimlerle birlikte yer aldı.

Survivor'da doğan aşk: Mert Öcal ile Sude Burcu evleniyor - 5

Bir yıl sonra Görgüsüzler isimli dizide Yılmaz karakterine hayat veren Mert Öcal, bu projede de Zeki Alasya, Melek Baykal, Çağla Şikel gibi isimlerle oynadı. Öcal, 2015 senesinde ekranlarda yayınlanan Aşk Yeniden isimli dizide Ertan karakteriyle geri dönüş yaptı.

16 Şubat 2020 tarihinde başlayan Survivor 2020 yarışmasının ünlüler takımında yer aldı. Daha sonra 2022 All Star'a katıldı.

Survivor'da doğan aşk: Mert Öcal ile Sude Burcu evleniyor - 6

SURVIVOR SUDE BURCU KİMDİR?

Sude Burcu, 11 Mayıs 1996 tarihinde İzmir'de doğdu. Babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni olan sporcunun, 2 kız kardeşi de kendisi gibi tekvandocu.

Survivor'da doğan aşk: Mert Öcal ile Sude Burcu evleniyor - 7

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Burcu , İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor ve aynı zamanda da zumba eğitmenliği yapıyor.

Survivor'da doğan aşk: Mert Öcal ile Sude Burcu evleniyor - 8

Sporcunun 2 kez Avrupa 3.'lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu bulunuyor.

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