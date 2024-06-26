Survivor'da doğan aşk: Mert Öcal ile Sude Burcu evleniyor

MERT ÖCAL KİMDİR?
Mert Öcal, 12 Mayıs 1982’de İstanbul’da dünyaya geldi. Türk manken ve oyuncu olan Öcal, Best Model of Turkey seçildikten sonra adını duyurmayı başardı. Mert Öcal, Best Model of Turkey olduktan hemen sonra 2004 yılında “Best Model of The World” yarışmasını kazandı.
Oyunculuk kariyerine 2005 yılında Asla Unutma isimli diziyle başlayan Öcal, burada ufak bir rolde yer aldıktan sonra gitgide kendisini geliştirerek projelerini büyütmeye başladı.
2007 yılında yönetmen koltuğunda Onur Tan’ın oturduğu Oyun Bitti isimli dizide Murat karakterini canlandırarak Azra Akın, Zeki Alasya, Tarık Papuçcuoğlu gibi isimlerle birlikte yer aldı.