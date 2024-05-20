Survivor'da eleme adayları belli oldu: Acun Ilıcalı'dan Nagihan'a tepki
Survivor All Star'da finale geri sayım başladı. Hızlı eleme döneminin devam ettiği yarışmada düelloda yarışacak isimler belli oldu. Sakatlığı sebebiyle hafta boyunca takımına destek veremeyen Nagihan, Acun Ilıcalı'nın sözlerine itiraz edince tansiyon yükseldi. Ilıcalı, Nagihan'a tepki gösterdi.
Bu sene All Star formatıyla izleyiciyle buluşan Survivor, 19 Mayıs akşamı 118. bölümüyle ekranlara geldi.
Son dokunulmazlık oyununun oynandığı gecede; 12-7 skorla mavi takım galip taraf oldu.