Survivor'da eleme adayları belli oldu: Acun Ilıcalı'dan Nagihan'a tepki

Survivor All Star'da finale geri sayım başladı. Hızlı eleme döneminin devam ettiği yarışmada düelloda yarışacak isimler belli oldu. Sakatlığı sebebiyle hafta boyunca takımına destek veremeyen Nagihan, Acun Ilıcalı'nın sözlerine itiraz edince tansiyon yükseldi. Ilıcalı, Nagihan'a tepki gösterdi.

Survivor'da eleme adayları belli oldu: Acun Ilıcalı'dan Nagihan'a tepki - 1

Bu sene All Star formatıyla izleyiciyle buluşan Survivor, 19 Mayıs akşamı 118. bölümüyle ekranlara geldi.

Son dokunulmazlık oyununun oynandığı gecede; 12-7 skorla mavi takım galip taraf oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Survivor'da eleme adayları belli oldu: Acun Ilıcalı'dan Nagihan'a tepki - 2

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Merve ve Özgür'ün potada olduğu Survivor All Star'da tüm hafta sakatlığı nedeniyle yarışamayan Nagihan, listede performans sonuncusu olduğu için 3. eleme adayı oldu. Kırmızı takımda yapılan oylama sonucu düellodaki 4. isim Hilmicem oldu.

Düelloda yarışmak üzere Merve ile Özgür, Hilmicem'le de Nagihan eşleşti.

Survivor'da eleme adayları belli oldu: Acun Ilıcalı'dan Nagihan'a tepki - 3

NAGİHAN'IN DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Ancak  devam eden bir sakatlığı olan Nagihan Karadere konuyla ilgili, "Potada olduğum için üzgün değilim, tek üzüldüğüm konu bacağım. Parkuru oynayabilir miyim bilmiyorum. 5-0'la yenebilir miyim? Dizime güvenmiyorum. Ekstra bir ödem oluştu. Az kalsın tendonlarım kopuyormuş. Benim için de jübile senesi olsun. Doktorumuz ne derse artık ben de çok yoruldum ve sıkıldım. Rakiplerimle savaşmıyorum. Kendimle savaşıyorum. Çok da bir şey konuşmak istemiyorum" dedi.

Survivor'da eleme adayları belli oldu: Acun Ilıcalı'dan Nagihan'a tepki - 4

Acun Ilıcalı ise "Kararı bize bırakamazsın, koca bir sezonun bütün sorumluluğunu almak istemiyorsun. Hepimiz için zor bir durum. Nagihan ağır bir sakatlık geçirdi. Doktorumuzun bu konudaki yorumu: Bitirebilme şansı çok az ama karar onun. Nagihan da bu konuda tam anlamıyla bir Survivor kadını örneği sergiledi ve sonuna kadar da zorladı. Senin anlattıklarından sonra da buradan sonra zorlamanda kalıcı yerlere götürebilir sakatlığını diye düşünüyorum. Düellolar normal oyuna benzemiyor. Ekstra güç sarf ediliyor" ifadelerini kullandı.

Survivor'da eleme adayları belli oldu: Acun Ilıcalı'dan Nagihan'a tepki - 5

"DÜELLONUN GÜNÜNÜ KAYDIRIRSANIZ OYNAYABİLİRİM"

Bunun üzerine Nagihan da Nagihan da "Başlardaki düello değil ki yürüyerek geleyim, atış yapayım. Belki geldiğimde atış bile göremeyeceğim. Bir noktayı koyacaksak ancak yürüyerek gelebilirim. Düello gününü kaydırma şansınız varsa ancak oynayabilirim, yoksa vedam bu şekilde gerçekleşecek. Çünkü savaşacak bacağım yok" dedi.

Survivor'da eleme adayları belli oldu: Acun Ilıcalı'dan Nagihan'a tepki - 6

NAGİHAN İÇİN SURVIVOR MACERASI SONA MI ERİYOR?

Bu sözler üzerine Acun Ilıcalı ise "Şu an gördüğümüz görüntü Nagihan için Survivor macerası sona eriyor" ifadelerini kullandı.

Survivor'da eleme adayları belli oldu: Acun Ilıcalı'dan Nagihan'a tepki - 7

"2 AY SONRA KARNI TOK KIZI GETİRİYORSUNUZ, DİZİMİ MAHVEDİYOR"

Ilıcalı'nın sözlerine itiraz eden Nagihan, "Şu an sadece yürürüm ve noktayı koyarım. Bundan sonrasını gerçekleştirmem mümkün değil. Ben çıkayım o zaman, 2 ay sonra karnı tok kızı getiriyorsunuz ve dizimi mahvediyor. Ben oynamayım demiyorum, üç gün sonra çıkayım diyorum. Benim jübile senem en azından yakışır bir şekilde gideyim. Bundan sonra gelemem artık. Ne ben kendimi yıpratayım ne siz kendinizi üzün" dedi.

Survivor'da eleme adayları belli oldu: Acun Ilıcalı'dan Nagihan'a tepki - 8

"SMS İLE DE PERFORMANS İLE DE ELENSEN BİZ SUÇLUYUZ"

Nagihan'ın sözlerine sinirlenen Acun Ilıcalı ise "Burada da bir adalet var ya, hep biz suçluyuz. SMS ile elensen de biz suçluyuz, performansla da elensen suçluyuz. Aynı sakatlıktan iki kere olmayacak dedik. Bu insanlar bana güvenmiş buraya gelmiş. Ben de seni seviyorum, sempatim var diye burada 5 ay kalmış adama Nagihan'ı bekliyoruz diyeceğim. Batuhan da elendi diyelim. Batuhan şunu düşünür mü acaba? Acun abi bize böyle böyle dedi. Nagihan sakatlandı bütün elemeler iptal mi diyelim?" sözleriyle tepki gösterdi.

Survivor'ı çok sevdiğini söyleyen Nagihan Karadere de "Tamam ben çıkacağım, yürüyeyim" ifadelerini kullandı.

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