Survivor'da eleme adayları belli oldu: Acun Ilıcalı'dan Nagihan'a tepki

"SMS İLE DE PERFORMANS İLE DE ELENSEN BİZ SUÇLUYUZ"

Nagihan'ın sözlerine sinirlenen Acun Ilıcalı ise "Burada da bir adalet var ya, hep biz suçluyuz. SMS ile elensen de biz suçluyuz, performansla da elensen suçluyuz. Aynı sakatlıktan iki kere olmayacak dedik. Bu insanlar bana güvenmiş buraya gelmiş. Ben de seni seviyorum, sempatim var diye burada 5 ay kalmış adama Nagihan'ı bekliyoruz diyeceğim. Batuhan da elendi diyelim. Batuhan şunu düşünür mü acaba? Acun abi bize böyle böyle dedi. Nagihan sakatlandı bütün elemeler iptal mi diyelim?" sözleriyle tepki gösterdi.



Survivor'ı çok sevdiğini söyleyen Nagihan Karadere de "Tamam ben çıkacağım, yürüyeyim" ifadelerini kullandı.