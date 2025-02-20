Survivor'da eleme potası kesinleşti: İlk kez 7 aday mücadele edecek

19 Şubat Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelen Survivor'da haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Hem All Star takımı hem Gönüllüler ekibi canla başla mücadele ederken; kaybeden takım son eleme adayını belirledi. Peki son bölümde Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı, Survivor eleme adayı kim oldu? İşte 19 Şubat Survivor eleme adayı olan isim ve akabinde belirlenen düello eşleşmeleri...

Survivor'da eleme potası kesinleşti: İlk kez 7 aday mücadele edecek - 1

Survivor 2025 All Star- Gönüllüler'de 19 Şubat akşamı takımlar haftanın 4. dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

İki takım da hem donulmazlığı hem ödülü kazanmak için canla başla mücadele etti.

N-LIFE HABERLERİ

Survivor'da eleme potası kesinleşti: İlk kez 7 aday mücadele edecek - 2

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Gece sonunda kazanan 12-8 skorla All Star takımı oldu. Böylece Gönüllüler, ada konseyinde bir arkadaşlarının daha adını yazmak zorunda kaldı.

Survivor'da eleme potası kesinleşti: İlk kez 7 aday mücadele edecek - 3

HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor son bölümde; haftanın 4. dokunulmazlık oyunu sonrası gerçekleşen Ada konseyinde yapılan oylamada arkadaşlarından en çok oyu alan isim Yunus Emre oldu.

Survivor'da eleme potası kesinleşti: İlk kez 7 aday mücadele edecek - 4

Eleme potasına Doğuş, Efecan ve Poyraz'ın ardından giden son isim olan Yunus Emre, şu açıklamayı yaptı:

"Kaybedersek cezamızı çekeceğiz. Buraya hazır bir şekilde geldim. Tabi 3 hafta oldu buraya geleli. Yani seçim konusunda biraz sıkıntı yaşıyorum. Adaletli bir takıma geldiğimi düşünüyorum. Ama o seçim alanında bir arkadaşımız da sağ olsun demedi ki, kardeşim çekileyim, sen seç, diyemediler şimdiye kadar. Çıkacağız elimizden geleni yapacağız, hazırım. Bunlar bize bir antrenman olacak. Elimizin ısınmasına yardımcı olacak düellolar bize. Sorun yok, kimseden korkum, çekincem yok. İnşallah hakkımızda hayırlısı olsun"

Survivor'da eleme potası kesinleşti: İlk kez 7 aday mücadele edecek - 5

DÜELLOLARDA EŞLEŞMELER BELİRLENDİ

Ada konseyinde eleme adaylarının belli olması sonrası Acun Ilıcalı performansa göre düello eşleşmelerini açıkladı.

Ilıcalı, eşleşmenin Poyraz-Doğuş, Yunus Emre-Efecan eşleşmesi olacağını söyledi.

Survivor'da eleme potası kesinleşti: İlk kez 7 aday mücadele edecek - 6

ERTELENEN ÇILGIN SEDAT-BATUHAN DÜELLOSU DA YAPILACAK

Ayrıca Acun Ilıcalı, Sedat'ın oyun sırasında sakatlanması nedeniyle bir önceki erkek düellosunun yarım kalmasından dolayı, bu haftanın eleme adaylarının potadaki diğer isimlerle oyuna çıkacağını açıkladı.

Buna göre düelloda Batuhan ve Sedat düellosunun kaybedeni Mehmet ile oynayacak, onun kaybedeni de bu haftanın adaylarındaki sonuncu isimle oynayacak.

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