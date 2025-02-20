Survivor'da eleme potası kesinleşti: İlk kez 7 aday mücadele edecek

Eleme potasına Doğuş, Efecan ve Poyraz'ın ardından giden son isim olan Yunus Emre, şu açıklamayı yaptı:

"Kaybedersek cezamızı çekeceğiz. Buraya hazır bir şekilde geldim. Tabi 3 hafta oldu buraya geleli. Yani seçim konusunda biraz sıkıntı yaşıyorum. Adaletli bir takıma geldiğimi düşünüyorum. Ama o seçim alanında bir arkadaşımız da sağ olsun demedi ki, kardeşim çekileyim, sen seç, diyemediler şimdiye kadar. Çıkacağız elimizden geleni yapacağız, hazırım. Bunlar bize bir antrenman olacak. Elimizin ısınmasına yardımcı olacak düellolar bize. Sorun yok, kimseden korkum, çekincem yok. İnşallah hakkımızda hayırlısı olsun"