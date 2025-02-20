Survivor'da eleme potası kesinleşti: İlk kez 7 aday mücadele edecek
19 Şubat Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelen Survivor'da haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Hem All Star takımı hem Gönüllüler ekibi canla başla mücadele ederken; kaybeden takım son eleme adayını belirledi. Peki son bölümde Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı, Survivor eleme adayı kim oldu? İşte 19 Şubat Survivor eleme adayı olan isim ve akabinde belirlenen düello eşleşmeleri...
Survivor 2025 All Star- Gönüllüler'de 19 Şubat akşamı takımlar haftanın 4. dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.
İki takım da hem donulmazlığı hem ödülü kazanmak için canla başla mücadele etti.