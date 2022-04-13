Survivor'da elenen isim belli oldu (12 Nisan 2022 eleme konseyi)

Haberler | 13.04.2022 - 10:05
Survivor son bölümde dört dokunulmazlığın üçünü kaybeden ünlüler takımından Barış, Gizem ve Parviz eleme potasındaki yerini alırken gönüllüler takımından da Ayşe eleme heyecanı yaşadı.
SMS sonuçlarına göre bu hafta Survivor'dan elenen yarışmacı Gizem oldu.
Eleme sonrası konuşan Gizem, "Buraya kadarmış elimden gelen bir şey yok. Daha fazla devam etmek isterdim ama sağlık olsun. Çok üzgünüm ama hakkımda hayırlısı buymuş. Yapacak bir şey yok." açıklamasında bulundu.
Arkadaşları ile tek tek vedalaşan Gizem, Merve'ye sarıldığında gözyaşlarına boğuldu.
Ilıcalı ise "Güzellik kraliçesisin burada da giderken tacını taktın. Son oyununda 4'de 4 yaptın" dedi.
İşte Survivor 2022'den yansıyan diğer kareler...