Survivor'da elenen isim belli oldu (12 Nisan 2022 eleme konseyi)

Haberler | 13.04.2022 - 10:05

Survivor'ın son bölümünde kim elendi? sorusu yanıt buldu. Ayşe, Barış, Gizem ve Parviz'den en az SMS oyunu alan Gizem Memiç Survivor All Star'a veda etti. İşte ayrıntılar ve Survivor'dan kareler...

Survivor'da elenen isim belli oldu (12 Nisan 2022 eleme konseyi) - 1

son bölümde dört dokunulmazlığın üçünü kaybeden ünlüler takımından Barış, Gizem ve Parviz eleme potasındaki yerini alırken gönüllüler takımından da Ayşe eleme heyecanı yaşadı.

Survivor'da elenen isim belli oldu (12 Nisan 2022 eleme konseyi) - 2

SMS sonuçlarına göre bu hafta Survivor'dan elenen yarışmacı Gizem oldu.

Survivor'da elenen isim belli oldu (12 Nisan 2022 eleme konseyi) - 3

Eleme sonrası konuşan Gizem, "Buraya kadarmış elimden gelen bir şey yok. Daha fazla devam etmek isterdim ama sağlık olsun. Çok üzgünüm ama hakkımda hayırlısı buymuş. Yapacak bir şey yok." açıklamasında bulundu.

Survivor'da elenen isim belli oldu (12 Nisan 2022 eleme konseyi) - 4

Arkadaşları ile tek tek vedalaşan Gizem, Merve'ye sarıldığında gözyaşlarına boğuldu.

Survivor'da elenen isim belli oldu (12 Nisan 2022 eleme konseyi) - 5

Ilıcalı ise "Güzellik kraliçesisin burada da giderken tacını taktın. Son oyununda 4'de 4 yaptın" dedi.

Survivor'da elenen isim belli oldu (12 Nisan 2022 eleme konseyi) - 6

İşte Survivor 2022'den yansıyan diğer kareler...

Survivor'da elenen isim belli oldu (12 Nisan 2022 eleme konseyi) - 7
Survivor'da elenen isim belli oldu (12 Nisan 2022 eleme konseyi) - 8
Survivor'da elenen isim belli oldu (12 Nisan 2022 eleme konseyi) - 9
Survivor'da elenen isim belli oldu (12 Nisan 2022 eleme konseyi) - 10
Survivor'da elenen isim belli oldu (12 Nisan 2022 eleme konseyi) - 11
Survivor'da elenen isim belli oldu (12 Nisan 2022 eleme konseyi) - 12
Survivor'da elenen isim belli oldu (12 Nisan 2022 eleme konseyi) - 13

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