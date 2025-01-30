Survivor'da elenen isim belli oldu: Bugün kül oldum ama yarın yeniden doğacağım

Survivor All Star-Gönüllüler sezonu tüm hızıyla sürüyor. Peş peşe oynanan dokunulmazlık oyunları ve akabinde oynanan düello sonrası potadaki isimler Adilhan ve Batuhan oldu. 29 Ocak Çarşamba akşamı düelloya çıkan iki yarışmacıdan adaya veda eden isim belli oldu. İşte Survivor'da dün akşam yaşananlar...

Survivor'da elenen isim belli oldu: Bugün kül oldum ama yarın yeniden doğacağım - 1

Survivor All Star-Gönüllüler'de tansiyon giderek yükseliyor. Survivor 29 Ocak Çarşamba akşamı düello ile başladı.

Haftanın eleme adayları Adilhan, Efecan, Batuhan ve İsmail elenmemek için parkura çıktı. Kıran kırana geçen mücadeleler sonrası eleme düellosuna çıkacak isimler Adilhan ve Batuhan oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Survivor'da elenen isim belli oldu: Bugün kül oldum ama yarın yeniden doğacağım - 2

ÖDÜL  OYUNUNU KAZANAN TAKIM

Ardından oynanan ödül oyununda hem All Star hem gönüllüler takımı canlan başla mücadele etti. Ödül oyununu kazanan taraf 12-9 skorla All Star takımı oldu.

Survivor'da elenen isim belli oldu: Bugün kül oldum ama yarın yeniden doğacağım - 3

DÜELLO GECESİ

Bu hafta üç dokunulmazlık oyununu da gönüllüler takımı kazanırken; All Star takımı dört eleme adayı çıkardı.

İlk düelloda kaybeden Adilhan ve Batuhan, 29 Ocak akşamı Survivor'a devam edebilmek için parkura çıktı.

Survivor'da elenen isim belli oldu: Bugün kül oldum ama yarın yeniden doğacağım - 4

Kıran kırana geçen mücadelede, hem Adilhan hem Batuhan ellerinden geleni yaptı.

Survivor'da elenen isim belli oldu: Bugün kül oldum ama yarın yeniden doğacağım - 5

ADAYA VEDA EDEN İSİM

Gece sonu 5-3 skorla kazanan isim Batuhan oldu. Ve böylece Adilhan, Survivor 2025'e veda etti.

Survivor'da elenen isim belli oldu: Bugün kül oldum ama yarın yeniden doğacağım - 6
Survivor'da elenen isim belli oldu: Bugün kül oldum ama yarın yeniden doğacağım - 7

"İNANILMAZ BİR YER"

Adilhan veda konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Survivor öyle bir yer ki, her gün ders aldım diyorsun, her gün hatamdan ders çıkardım yeni bir şey öğrendim diyorsun ama bir sonraki gün yeniden yeni hatalar yapıyorsun ve yeniden bir şeyler öğreniyorsun. Gerçekten inanılmaz bir yer. Konfor alanının dışında, insanın sınırlarını zorlayan bir yer. Ve böyle bir tecrübeyi 21 yaşında bir genç olarak tatmak benim için gerçekten inanılmaz bir deneyimdi. Arkadaşlarım da bilir, belki atış konusunda istediğim verimi yakalayamadım ama adada olduğum her boş dakikamda burada bir günümü daha uzatmak için her dakika çalıştım. Elimden geleni ardıma koymadım. Zaten boş durduğumda rahat eden bir insan değilim. Sürekli kalktım. Sürekli dik durdum. Sürekli savaşmaya kendimi geliştirmeye çalıştım. Bu çalışmalarım, bu sezon beni buraya kadar getirebildi. İnşallah hayatımda, ileriki sınavlarımda, ileriki yarışlarımda çok daha ilerilere ulaşacağım. Bugün düştüm ama çok daha güçlü kalkacağım. Bugün kül oldum ama yarın çok daha güçlü yeniden doğacağım."

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