Survivor'da elenen isim belli oldu: Bugün kül oldum ama yarın yeniden doğacağım

"İNANILMAZ BİR YER"

Adilhan veda konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Survivor öyle bir yer ki, her gün ders aldım diyorsun, her gün hatamdan ders çıkardım yeni bir şey öğrendim diyorsun ama bir sonraki gün yeniden yeni hatalar yapıyorsun ve yeniden bir şeyler öğreniyorsun. Gerçekten inanılmaz bir yer. Konfor alanının dışında, insanın sınırlarını zorlayan bir yer. Ve böyle bir tecrübeyi 21 yaşında bir genç olarak tatmak benim için gerçekten inanılmaz bir deneyimdi. Arkadaşlarım da bilir, belki atış konusunda istediğim verimi yakalayamadım ama adada olduğum her boş dakikamda burada bir günümü daha uzatmak için her dakika çalıştım. Elimden geleni ardıma koymadım. Zaten boş durduğumda rahat eden bir insan değilim. Sürekli kalktım. Sürekli dik durdum. Sürekli savaşmaya kendimi geliştirmeye çalıştım. Bu çalışmalarım, bu sezon beni buraya kadar getirebildi. İnşallah hayatımda, ileriki sınavlarımda, ileriki yarışlarımda çok daha ilerilere ulaşacağım. Bugün düştüm ama çok daha güçlü kalkacağım. Bugün kül oldum ama yarın çok daha güçlü yeniden doğacağım."