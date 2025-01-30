Survivor'da elenen isim belli oldu: Bugün kül oldum ama yarın yeniden doğacağım
Survivor All Star-Gönüllüler sezonu tüm hızıyla sürüyor. Peş peşe oynanan dokunulmazlık oyunları ve akabinde oynanan düello sonrası potadaki isimler Adilhan ve Batuhan oldu. 29 Ocak Çarşamba akşamı düelloya çıkan iki yarışmacıdan adaya veda eden isim belli oldu. İşte Survivor'da dün akşam yaşananlar...
Survivor All Star-Gönüllüler'de tansiyon giderek yükseliyor. Survivor 29 Ocak Çarşamba akşamı düello ile başladı.
Haftanın eleme adayları Adilhan, Efecan, Batuhan ve İsmail elenmemek için parkura çıktı. Kıran kırana geçen mücadeleler sonrası eleme düellosuna çıkacak isimler Adilhan ve Batuhan oldu.