Survivor'da elenen isim belli oldu: Mavi takım beni hak etmedi!

Survivor adım adım finale doğru ilerliyor. Ayşe, Sevgi, Meryem ve Dilşah'ın eleme adayı olduğu haftada, 23 Mayıs akşamı adaya veda eden isim belli oldu.

Survivor'da elenen isim belli oldu: Mavi takım beni hak etmedi! - 1

"Survivor bu hafta kim elendi?" sorusunun cevabı 23 Mayıs akşamı gerçekleşen düellolar sonrası belli oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Survivor'da elenen isim belli oldu: Mavi takım beni hak etmedi! - 2

Survivor'ın dün akşamki son bölümünde; eleme potasında yer alan Ayşe Yüksel, Dilşah Kurt, Meryem Kasap ve Sevgi İme düellolarda karşı karşıya geldi.

Survivor'da elenen isim belli oldu: Mavi takım beni hak etmedi! - 3

İlk turda Dilşah ve Meryem, Sevgi ile de Ayşe karşı karşıya geldi. İlk etabın sonunda potadan çıkmayı başaran isimler Meryem ve Sevgi oldu.

Survivor'da elenen isim belli oldu: Mavi takım beni hak etmedi! - 4

FİNAL TURUNA KİMLER KALDI?

Final turuna ise mavi takımın yarışmacıları Dilşah ve Ayşe kaldı.

Survivor'da elenen isim belli oldu: Mavi takım beni hak etmedi! - 5

VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

İki tur oynanan final düellosunda Ayşe ve Dilşah canla başla mücadele etti. İki turun da galibi Ayşe oldu. Böylece Survivor'dan elenen isim Dilşah oldu.

Survivor'da elenen isim belli oldu: Mavi takım beni hak etmedi! - 6

"FİNAL DÜZLÜĞÜNDE DEĞİŞENLER OLDU"

Düello boyunca aralarda gözyaşlarına boğulan Dilşah veda konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Valla nereden başlayacağımı bilmiyorum. Dayandım ama bir noktadan sonra burası o kadar zor ki. Bedenim iyi ama mental olarak iyi olamadım. Burada ağlaya ağlaya krize girdiğim zamanlar oldu. Mavi takımın beni hak etmediğini düşünüyorum. Özellikle son dönemlerde hiç hak etmediler. Takım olmadığımı son zamanlarda yaşadım, ‘vay be’ dedim. Final düzlüğüne girdiğimizde değişen insanlar oldu. Birincisi Batuhan Karacakaya, ikincisi Ayşe Yüksel. Onlar istatistiklerini düşünmeye devam etsinler. Acun Medya’ya ve herkese çok teşekkür ederim."

Volkan takım arkadaşlarını gözyaşları içinde uğurlarken, Batuhan ile Ayşe, Dilşah'ın sözlerinden rahatsız oldu.

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