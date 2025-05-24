Survivor'da elenen isim belli oldu: Mavi takım beni hak etmedi!

"FİNAL DÜZLÜĞÜNDE DEĞİŞENLER OLDU"

Düello boyunca aralarda gözyaşlarına boğulan Dilşah veda konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Valla nereden başlayacağımı bilmiyorum. Dayandım ama bir noktadan sonra burası o kadar zor ki. Bedenim iyi ama mental olarak iyi olamadım. Burada ağlaya ağlaya krize girdiğim zamanlar oldu. Mavi takımın beni hak etmediğini düşünüyorum. Özellikle son dönemlerde hiç hak etmediler. Takım olmadığımı son zamanlarda yaşadım, ‘vay be’ dedim. Final düzlüğüne girdiğimizde değişen insanlar oldu. Birincisi Batuhan Karacakaya, ikincisi Ayşe Yüksel. Onlar istatistiklerini düşünmeye devam etsinler. Acun Medya’ya ve herkese çok teşekkür ederim."

Volkan takım arkadaşlarını gözyaşları içinde uğurlarken, Batuhan ile Ayşe, Dilşah'ın sözlerinden rahatsız oldu.