Survivor'da haftanın ilk eleme adayı belli oldu: Bizim takımdan bir erkek gitmeli
Survivor'da haftalar ilerledikçe heyecan artıyor. 26 Ocak Pazar akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelen Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyun sırasında İsmail ve Ayşe arasında tansiyon yükselirken; Adem de takım arkadaşlarına sitem etti. İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve eleme potasına giden ilk isim...
Survivor'da heyecan giderek artıyor. 26 Ocak Pazar akşamı 21. bölümüyle ekranlara gelen yarışmada All Star ve Gönüllüler takımları, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı.