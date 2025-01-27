Survivor'da haftanın ilk eleme adayı belli oldu: Bizim takımdan bir erkek gitmeli

Survivor'da haftalar ilerledikçe heyecan artıyor. 26 Ocak Pazar akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelen Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyun sırasında İsmail ve Ayşe arasında tansiyon yükselirken; Adem de takım arkadaşlarına sitem etti. İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve eleme potasına giden ilk isim...

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı belli oldu: Bizim takımdan bir erkek gitmeli - 1

Survivor'da heyecan giderek artıyor. 26 Ocak Pazar akşamı 21. bölümüyle ekranlara gelen yarışmada All Star ve Gönüllüler takımları, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı.

N-LIFE HABERLERİ

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı belli oldu: Bizim takımdan bir erkek gitmeli - 2

Kıran kırana geçen mücadelede All Star takımı yarışı önde götürdü. Ancak Almeda ile Yağmur'un ortak engelde yaşadıkları sıkıntı ve Yağmur'un diziyle ilgili sıkıntı yaşaması rüzgarı tersine çevirdi.

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı belli oldu: Bizim takımdan bir erkek gitmeli - 3

"NİYE BAĞIRIYORSUN?" KRİZİ

Oyun sırasında bağrışmalara tepki gösteren İsmail Balaban, kendisine itiraz eden Ayşe'ye tepki gösterdi.

"Anlamıyorlar, anlatılamayan kişiye ne söyleyeyim, uğraşamam" dedi. İsmail bençteki sınırın aşıldığını söylerken Ayşe de "Bir önceki oyunda sizinkiler de bu sınırı geçiyordu, bağırma" dedi ve ikili arasında tansiyon yükseldi.

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı belli oldu: Bizim takımdan bir erkek gitmeli - 4

KAZANAN TAKIM BELLİ OLDU

Son ana kadar mücadele eden ve geri dönmeyi başaran Gönüllüler takımı, 12-10 skorla kazanan taraf oldu.

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı belli oldu: Bizim takımdan bir erkek gitmeli - 5

ADEM'DEN ARKADAŞLARINA SİTEM

Adem Kılıçcı hem oyun sonrası hem de ada konseyinde takım arkadaşlarından istediği desteği göremediğini ve benchteki arkadaşlarının sessiz kaldığını dile getirdi.

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı belli oldu: Bizim takımdan bir erkek gitmeli - 6

"KAZANMAK İSTİYORSAK EKSİLMELİYİZ"

All Star takımından Asena, oyun sonrası verdiği röportajda "Bizim takımdan bir erkeğin gitmesi lazım. Kazanmak istiyorsak bir kişinin bizden eksilmesi gerekiyor" sözleriyle dikkat çekti.

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı belli oldu: Bizim takımdan bir erkek gitmeli - 7

"DEMEK Kİ TAKIM İÇİN YETERSİZİM"

Ada konseyinde All Star takımında oylama yapıldı. Gece sonu eleme adayı olan isim Adilhan oldu. Kısa bir konuşma yapan Adilhan şu ifadeleri kullandı:

"Düello benim için tecrübelenmek, kendimi geliştirmek ve değiştirmek için bir yer. Takımın çoğunluğu benim değişmemi ve gelişmemi öngörüyor diye düşünüyorum. Şu anki ben demek ki takım için yetersizmiş. Ben de o düelloya daha güçlü bir Adilhan olarak girmek için gireceğim. Elimden geleni yapacağım. Yüzde yüzümü ortaya koyacağım ve takımımı desteklemeye çalışacağım. Kararlarına saygı duyuyorum. Elimden geleni yapacağım. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur."

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