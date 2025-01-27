Survivor'da haftanın ilk eleme adayı belli oldu: Bizim takımdan bir erkek gitmeli

"DEMEK Kİ TAKIM İÇİN YETERSİZİM"

Ada konseyinde All Star takımında oylama yapıldı. Gece sonu eleme adayı olan isim Adilhan oldu. Kısa bir konuşma yapan Adilhan şu ifadeleri kullandı:

"Düello benim için tecrübelenmek, kendimi geliştirmek ve değiştirmek için bir yer. Takımın çoğunluğu benim değişmemi ve gelişmemi öngörüyor diye düşünüyorum. Şu anki ben demek ki takım için yetersizmiş. Ben de o düelloya daha güçlü bir Adilhan olarak girmek için gireceğim. Elimden geleni yapacağım. Yüzde yüzümü ortaya koyacağım ve takımımı desteklemeye çalışacağım. Kararlarına saygı duyuyorum. Elimden geleni yapacağım. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur."