Survivor'da kim elendi? (17 Mayıs Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday ve Hikmet'in eleme konseyi)

Seda veda konuşmasında "Ben en iyi kadınların içinde buraya davet edildim. Çok üzgünüm. Çok mutlu bir hayatım var ama burada bir daha yarışamamak beni üzüyor. Tek hayalim yarışmaktı onu da sizin sayenizde aldım. Ben erkeklerle yarışmak istiyordum, hayallerim vardı. Sema'yı burada bırakacak olmak çok üzücü. Yolum bu kadarmış yapacak bir şey yok" dedi.