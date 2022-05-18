Survivor'da kim elendi? (17 Mayıs Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday ve Hikmet'in eleme konseyi)

Haberler | 18.05.2022 - 10:14

Survivor All Star son bölümde kim elendi? sorusu yanıt buldu. Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday ve Hikmet'ten en az SMS oyunu alan Seda hayallerine veda etti. İşte ayrıntılar...

Survivor'da kim elendi? (17 Mayıs Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday ve Hikmet'in eleme konseyi) - 1

Merve Aydın ve Parviz'in yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle yarışmaya veda etmek zorunda kalmasının ardından 'da İki hafta boyunca eleme yapılmadı. Bu nedenle üst üste 6 dokunulmazlığı oyunu oynandı. Tüm oyunları kaybeden gönüllüler ise altı ismi eleme adayı olarak potaya gönderdi.

Survivor'da kim elendi? (17 Mayıs Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday ve Hikmet'in eleme konseyi) - 2

Eleme adayları Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday ve Hikmet oldu. 17 Mayıs Salı akşamı yayınlanan yeni bölümde adaya veda eden isim ise Seda Ocak oldu.

Survivor'da kim elendi? (17 Mayıs Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday ve Hikmet'in eleme konseyi) - 3

Seda veda konuşmasında "Ben en iyi kadınların içinde buraya davet edildim. Çok üzgünüm. Çok mutlu bir hayatım var ama burada bir daha yarışamamak beni üzüyor. Tek hayalim yarışmaktı onu da sizin sayenizde aldım. Ben erkeklerle yarışmak istiyordum, hayallerim vardı. Sema'yı burada bırakacak olmak çok üzücü. Yolum bu kadarmış yapacak bir şey yok" dedi.

Survivor'da kim elendi? (17 Mayıs Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday ve Hikmet'in eleme konseyi) - 4

Ilıcalı ise, "Karakter olarak her zaman örnek oldun, çocuklarına olan düşkünlüğünü ben biliyorum. Güzel kalbinle güzel şeyler yaşamanı diliyorum" açıklamasında bulundu.

Survivor'da kim elendi? (17 Mayıs Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday ve Hikmet'in eleme konseyi) - 5

Dominik hayallerini noktalayan Seda, konseyden ayrılmak üzereyken kardeşi Sema koşarak sarıldı. İkiz kardeşler gözyaşları içinde birbirlerine veda etti.

Survivor'da kim elendi? (17 Mayıs Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday ve Hikmet'in eleme konseyi) - 6

İşte Survivor'dan öne çıkan kareler...

Survivor'da kim elendi? (17 Mayıs Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday ve Hikmet'in eleme konseyi) - 7
Survivor'da kim elendi? (17 Mayıs Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday ve Hikmet'in eleme konseyi) - 8
Survivor'da kim elendi? (17 Mayıs Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday ve Hikmet'in eleme konseyi) - 9
Survivor'da kim elendi? (17 Mayıs Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday ve Hikmet'in eleme konseyi) - 10
Survivor'da kim elendi? (17 Mayıs Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday ve Hikmet'in eleme konseyi) - 11
Survivor'da kim elendi? (17 Mayıs Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday ve Hikmet'in eleme konseyi) - 12
Survivor'da kim elendi? (17 Mayıs Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday ve Hikmet'in eleme konseyi) - 13

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