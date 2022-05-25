Survivor'da kim elendi? (Ayşe, Berkan, Hikmet ve Sude 24 Mayıs ada konseyi)

Haberler | 25.05.2022 - 10:00

Survivor son bölümde kim elendi? sorusu yanıt buldu. Survivor All Star 2022 sezonunda bu hafta adaya veda eden isim Sude Burcu oldu. İşte ayrıntılar ve fotoğraflar...

Survivor'da kim elendi? (Ayşe, Berkan, Hikmet ve Sude 24 Mayıs ada konseyi) - 1

Final için geri sayım başlayan All Star 2022'de Ayşe, Berkan, Hikmet ve Sude SMS oylamasına çıktı.

Survivor'da kim elendi? (Ayşe, Berkan, Hikmet ve Sude 24 Mayıs ada konseyi) - 2

Survivor'da şampiyonluk hayallerine veda eden isim Sude Burcu oldu.

Survivor'da kim elendi? (Ayşe, Berkan, Hikmet ve Sude 24 Mayıs ada konseyi) - 3

Sude Burcu, gönüllüler takımı kadrosunda Survivor macerasına başlayıp daha sonra ünlüler takımına geçmişti.

Survivor'da kim elendi? (Ayşe, Berkan, Hikmet ve Sude 24 Mayıs ada konseyi) - 4

Burcu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hissettim. Aslında daha kaybettiğimiz oyunda bunu hissettim. Çok değer verdiğim bir bileklik koptu ve dedim ki Sude gidiyorsun... Elimden gelen her şeyi yaptım. Burayı sizi ekibinizi çok seviyorum."

Survivor'da kim elendi? (Ayşe, Berkan, Hikmet ve Sude 24 Mayıs ada konseyi) - 5

"Şuna mutlu oluyorum hiçbir arkadaşımın kalbini kırdığımı düşünmüyorum. Kendimi olduğu gibi ifade etmeye çalıştım. Son bir ayda buranın tadını çıkarmalarını diliyorum. Ben elimden geleni yaptım. Dışarıda çok güzel bir ailem var ama dediğim gibi çok üzgünüm."

Survivor'da kim elendi? (Ayşe, Berkan, Hikmet ve Sude 24 Mayıs ada konseyi) - 6

İşte Survivor 2022'den öne çıkan kareler...

Survivor'da kim elendi? (Ayşe, Berkan, Hikmet ve Sude 24 Mayıs ada konseyi) - 7
Survivor'da kim elendi? (Ayşe, Berkan, Hikmet ve Sude 24 Mayıs ada konseyi) - 8
Survivor'da kim elendi? (Ayşe, Berkan, Hikmet ve Sude 24 Mayıs ada konseyi) - 9
Survivor'da kim elendi? (Ayşe, Berkan, Hikmet ve Sude 24 Mayıs ada konseyi) - 10
Survivor'da kim elendi? (Ayşe, Berkan, Hikmet ve Sude 24 Mayıs ada konseyi) - 11
Survivor'da kim elendi? (Ayşe, Berkan, Hikmet ve Sude 24 Mayıs ada konseyi) - 12

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