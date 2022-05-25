Survivor'da kim elendi? (Ayşe, Berkan, Hikmet ve Sude 24 Mayıs ada konseyi)

Burcu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hissettim. Aslında daha kaybettiğimiz oyunda bunu hissettim. Çok değer verdiğim bir bileklik koptu ve dedim ki Sude gidiyorsun... Elimden gelen her şeyi yaptım. Burayı sizi ekibinizi çok seviyorum."