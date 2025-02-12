Survivor'da şaşırtan kural ihlali: Acun Ilıcalı konseyde açıkladı

All Star-Gönüllüler formatıyla ekranlara gelen Survivor'ın 11 Şubat akşamı yayınlanan yeni bölümünde; haftanın ikinci dokunulmazlık oynandı. Gece sonundaki ada konseyinde ise Acun Ilıcalı yapılan kural ihlalini açıkladı. Peki Survivor'da eleme adayı kim oldu? Kural ihlali yapan yarışmacı kim? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

Survivor'da şaşırtan kural ihlali: Acun Ilıcalı konseyde açıkladı - 1

Survivor'da heyecan giderek katlanıyor. 11 Şubat Salı akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelen Survivor All Star-Gönüllüler'de haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı.

Dayanıklılığa dayalı dokunulmazlık oyununda canla başla mücadele eden takımlardan kazanan taraf 12-6'lık skorla Gönüllüler oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Survivor'da şaşırtan kural ihlali: Acun Ilıcalı konseyde açıkladı - 2

"BİR YARIŞMACI DERSİNE ÇOK İYİ ÇALIŞMIŞ"

All Star takımının kaybettiği oyun sonrası yapılan ada konseyine ise bir yarışmacının yaptığı kural ihlali damga vurdu.

Survivor 2025'teki kural ihlalini konseyde açıklayan Acun Ilıcalı, "Gelelim bu akşamın gerçek konusuna. Survivor'da hemen hemen her seneki değişmez konusu yani hırsızlık... Bir ayı falan geçti bu sene olmadı diyordum ve şaşırıyordum. Ama şaşırmamayı öğrendim. Bir yarışmacımız kendi kendine servis yapma kararı almış. Yarışmaya girmeden önce daha önceden fizibiletesini yaparak, dersini çok iyi çalışmış" dedi.

Survivor'da şaşırtan kural ihlali: Acun Ilıcalı konseyde açıkladı - 3

KURAL İHLALİNİ YAPAN İSİM BELLİ OLDU

Ilıcalı, sözlerine "Plan, proje konusunda üstün, tecrübeli, işini iyi bilen bir yarışmacımız. Bu yarışmacımız Survivor oyun alanlarına yarışmacılardan önce, gece vakti giderek, oyun alanını kazıp oraya yiyecek ve içecek gömmüş. İşte o arkadaşımız sevgili Hikmet" diye devam etti.

Survivor'da şaşırtan kural ihlali: Acun Ilıcalı konseyde açıkladı - 4

ILICALI 4 CEZA DAHA EKLEDİ

Ardından Hikmet'in "Maalesef hiçbir şey alamadım. " sözlerine yanıt veren Acun Ilıcalı, "Yalandan dolayı cezana 2 ceza daha ekledim. 10 saniye içerisinde daha itiraf etmezsen bir tane daha gelecek" dedi.

Hikmet, "2 yere gömdüm ama ekip yakalamış" deyince Acun Ilıcalı, "Sana artı iki daha verdim ama Yağmur'a gelelim. Bu konuda bilgin var mı Yağmur?" dedi.

Yağmur ise "Oraya giden arkadaşlarım var ama ben hiç gitmedim" dedi.

Survivor'da şaşırtan kural ihlali: Acun Ilıcalı konseyde açıkladı - 5

"ADALETİ SAĞLAMAK ZORUNDAYIZ"

Bunun üzerine Acun Ilıcalı, "Normalde sana 2 ceza verecektik Hikmet ama benim eklediklerimle 6 ödülden yararlanamayacaksın. Burası Survivor, adaleti bozuyor bu iş. Birisi gelip bir şeyler yediği zaman haksızlık oluyor. Adaleti sağlamak zorundayız. Senin bunu hiç yapmaman lazımdı. Hem eski bir yarışmacısın hem ekibe olan sempatini biliyorum. Burada mühim olan adaletin sağlanması" ifadelerini kullandı.

Survivor'da şaşırtan kural ihlali: Acun Ilıcalı konseyde açıkladı - 6

HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Sonrasında haftanın ikinci eleme adayı açıklandı. Arkadaşlarından en çok oyu alan isim Serenay oldu. Böylece Sevgi'nin ardından Serenay potadaki ikinci isim oldu.

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