Survivor'da şaşırtan kural ihlali: Acun Ilıcalı konseyde açıkladı

ILICALI 4 CEZA DAHA EKLEDİ

Ardından Hikmet'in "Maalesef hiçbir şey alamadım. " sözlerine yanıt veren Acun Ilıcalı, "Yalandan dolayı cezana 2 ceza daha ekledim. 10 saniye içerisinde daha itiraf etmezsen bir tane daha gelecek" dedi.

Hikmet, "2 yere gömdüm ama ekip yakalamış" deyince Acun Ilıcalı, "Sana artı iki daha verdim ama Yağmur'a gelelim. Bu konuda bilgin var mı Yağmur?" dedi.



Yağmur ise "Oraya giden arkadaşlarım var ama ben hiç gitmedim" dedi.