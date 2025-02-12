Survivor'da şaşırtan kural ihlali: Acun Ilıcalı konseyde açıkladı
All Star-Gönüllüler formatıyla ekranlara gelen Survivor'ın 11 Şubat akşamı yayınlanan yeni bölümünde; haftanın ikinci dokunulmazlık oynandı. Gece sonundaki ada konseyinde ise Acun Ilıcalı yapılan kural ihlalini açıkladı. Peki Survivor'da eleme adayı kim oldu? Kural ihlali yapan yarışmacı kim? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...
Survivor'da heyecan giderek katlanıyor. 11 Şubat Salı akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelen Survivor All Star-Gönüllüler'de haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı.
Dayanıklılığa dayalı dokunulmazlık oyununda canla başla mücadele eden takımlardan kazanan taraf 12-6'lık skorla Gönüllüler oldu.