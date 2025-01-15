Survivor'da tansiyon yükseldi: Almeda'dan takım arkadaşlarına tepki

ADEM: BURADA KİMSE GRUP DEĞİL

Adem ise tepki göstererek "Bir takımı zan altında bırakıyorsun. Konuş şu an bunu, takıma sor bakalım. Bir kere burada bir grup yok. Burada kimse kimseyle grup değil. Almeda biraz bahanelerin altına sığınıyor. Ona iyi niyetle söylediğim her şeyi yanlış anlıyor" ifadelerini kullandı.

Ardından Almeda'ya döndü ve "O takımın etkisi altında olduğun sürece her zaman oyun kaybedeceksin ve bu konseyde yazılacaksın" dedi.