Survivor'da tansiyon yükseldi: Almeda'dan takım arkadaşlarına tepki

Survivor All Star-Gönüllüler sezonunda tansiyon giderek artıyor. Dokunulmazlık oyununu kırmızı takımın kaybetmesiyle haftanın 3. ve 4. eleme adayları belli oldu. Almeda'nın sözleri konseye damga vururken; yeni bölüm fragmanında Merve ve Asena'nın kavgası merak konusu oldu. İşte Survivor'da dün akşam yaşananlar...

Survivor'da tansiyon yükseldi: Almeda'dan takım arkadaşlarına tepki - 1

Survivor All Star-Gönüllüler'de tüm hızıyla sürüyor. Survivor, 14 Ocak Salı akşamı dokunulmazlık oyunu mücadelesiyle başladı.

N-LIFE HABERLERİ

Survivor'da tansiyon yükseldi: Almeda'dan takım arkadaşlarına tepki - 2

DOKUNULMAZLIĞI GÖNÜLLÜLER KAZANDI

Oyun sonunda gönüllüler, All Star takımını 12-7 mağlup etti. Böylece Göksu ve Merve'nin rakiplerini belirlemek için All Star takımı konseyde oy kullandı.

Survivor'da tansiyon yükseldi: Almeda'dan takım arkadaşlarına tepki - 3

ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Ada konseyinde takım arkadaşları tarafından en çok oy alan isim Almeda olurken; performans birincisi olan İsmail Balaban ise Serenay'ın adını söyledi. Böylece Survivor'da 3. ve 4. eleme adayları Almeda ile Serenay oldu.

Survivor'da tansiyon yükseldi: Almeda'dan takım arkadaşlarına tepki - 4

"BİR GRUPLAŞMA VAR... YAVERLER, KOLONİLER"

Takım arkadaşlarına sitem eden Almeda "Bir gruplaşma var. Yaverler, koloniler... Ama ben bunu patlatacağım. Çıkacağım bu düellodan, ben zaten hırstan besleniyorum. Tabi ki de hesaplaşacağım. Akılları sıra ayağımı kaydırmaya çalışıyorlar ama ben bunu yemem. Şu an değil ama konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Survivor'da tansiyon yükseldi: Almeda'dan takım arkadaşlarına tepki - 5

ADEM: BURADA KİMSE GRUP DEĞİL

Adem ise tepki göstererek "Bir takımı zan altında bırakıyorsun. Konuş şu an bunu, takıma sor bakalım. Bir kere burada bir grup yok. Burada kimse kimseyle grup değil. Almeda biraz bahanelerin altına sığınıyor. Ona iyi niyetle söylediğim her şeyi yanlış anlıyor" ifadelerini kullandı.

Ardından Almeda'ya döndü ve "O takımın etkisi altında olduğun sürece her zaman oyun kaybedeceksin ve bu konseyde yazılacaksın" dedi.

Survivor'da tansiyon yükseldi: Almeda'dan takım arkadaşlarına tepki - 6

FİNAL DÜELLOSUNA ÇIKACAK İSİMLER

Düello eşleşmeleri ise Göksu ve Almeda, Serenay ile Merve şeklinde oldu.

Konsey sonrası düelloya çıkan Almeda ve Serenay galip geldi ve Survivor 2025'e devam etmeye hak kazandı. Final düellosuna çıkacak isimler ise Göksu ve Merve oldu.

Survivor'da tansiyon yükseldi: Almeda'dan takım arkadaşlarına tepki - 7

SURVIVOR'DA BÜYÜK KAVGA

Öte yandan Survivor 2025'in yeni bölüm fragmanına Asena ve Merve arasındaki kavga damga vurdu.

Asena'nın Merve'ye ''Umrumda değilsin, inşallah elenirsin'' demesi sonrası çıkan kavgada; Merve'nin Asena'nın üzerine yürüdüğü ve Almeda'nın araya girdiği görüldü.

Merve Asena'ya ''Buraya gel. Beni diğer Merve zannetti. Senin o ağzınla burnunun yerini değiştiririm" demesi dikkat çekerken "Merve ve Asena diskalifiye mi olacak?" sorusu araştırılmaya başlandı.

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