Survivor'da tansiyon yükseldi: Almeda'dan takım arkadaşlarına tepki
Survivor All Star-Gönüllüler sezonunda tansiyon giderek artıyor. Dokunulmazlık oyununu kırmızı takımın kaybetmesiyle haftanın 3. ve 4. eleme adayları belli oldu. Almeda'nın sözleri konseye damga vururken; yeni bölüm fragmanında Merve ve Asena'nın kavgası merak konusu oldu. İşte Survivor'da dün akşam yaşananlar...
Survivor All Star-Gönüllüler'de tüm hızıyla sürüyor. Survivor, 14 Ocak Salı akşamı dokunulmazlık oyunu mücadelesiyle başladı.