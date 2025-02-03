Survivor'da Yetenek Sizsiniz gecesi: Sema'nın Dilber dansı ve Pınar'ın çorapları dikkat çekti
Survivor All Star-Gönüllüler yarışması 2 Şubat Pazar akşamı yetenek yarışması konseptiyle izleyici karşısına çıktı. "Yetenek Sizsiniz Survivor" gecesinde iki takım da büyük ödül için birbirinden iddialı performanslar sergiledi. Geceye Sema'nın Dilber dansı ve Pınar'ın Dilber baskılı çorapları damga vurdu. PekiSurvivor'da ödül oyununu kim kazandı, Yetenek Sizsiniz Survivor yarışmasını kim kazandı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...
Heyecanın giderek arttığı Survivor 2025, 2 Şubat Pazar akşamı farklı bir konseptle ekranlara geldi.