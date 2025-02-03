Survivor'da Yetenek Sizsiniz gecesi: Sema'nın Dilber dansı ve Pınar'ın çorapları dikkat çekti

PERFORMANSLARI ACUN ILICALI VE HADİSE DEĞERLENDİRDİ

Yetenek Sizsiniz Survivor temalı gecede, All Star ve Gönüllüler takımı yeteneklerini sergiledi. Acun Ilıcalı ve Hadise, yarışmacıların yeteneklerini değerlendirirken, büyük ödülü kimin kazandığı merak konusu oldu.