Survivor'dan elenen Barış Murat Yağcı'dan ilk paylaşım geldi!

Survivor 2025'e sürpriz bir şekilde veda eden Barış Murat Yağcı'dan ilk açıklama geldi. Meksika'dan paylaşım yapan Yağcı'nın "Yakında döneceğiz" mesajı dikkat çekti.

Survivor'dan elenen Barış Murat Yağcı'dan ilk paylaşım geldi! - 1

Survivor All Star-Gönüllüler sezonu tüm hızıyla sürüyor. Peş peşe oynanan dokunulmazlık oyunları ve akabinde oynanan düello sonrası potadaki isimler Adilhan ve Barış Murat Yağcı olmuştu.

8 Ocak Çarşamba akşamı Barış Murat Yağcı, Survivor 2025'e veda etmişti. Sunucu Murat Ceylan, Barış'ın vedası için "Erken bir veda olduğunu düşünüyorum" demişti.

N-LIFE HABERLERİ

Survivor'dan elenen Barış Murat Yağcı'dan ilk paylaşım geldi! - 2

Elenmesinin ardından açıklama yapan Acun Ilıcalı ise Barış Murat Yağcı'nın tekrar Survivor'a döneceği sinyallerini vermişti.

Survivor'dan elenen Barış Murat Yağcı'dan ilk paylaşım geldi! - 3

Survivor'a veda eden Barış Murat Yağcı'dan ilk paylaşım geldi.

Survivor'dan elenen Barış Murat Yağcı'dan ilk paylaşım geldi! - 4

Instagram hesabından paylaşım yapan Barış Yağcı, "Tatil için kapalı. Yakında geri döneceğiz" notunu düştü.

Ünlü ismin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Survivor'dan elenen Barış Murat Yağcı'dan ilk paylaşım geldi! - 5

"SURVIVOR BÖYLE BİR YER"

Barış Murat Yağcı, veda konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Adilhan'ı tebrik ediyorum. Survivor maalesef böyle bir yer. Bazen öngördüğünüz şeyler olmuyor, bazen öngörmediğiniz şeyler sizi buluyor. Her şeyin hayırlısı demekten başka hiçbir şeyim yok. Çünkü hangi açıdan bakarsam bakayım, bir şekilde doğruyu bulduğumu düşünsem de, hayat sana bir şey gösteriyor ve gösterdiği şey olmak zorunda oluyor. Stres ve baskıyı kaldırdığımı düşünüyorum. Oyun çok çekişmeli geçti, 4-4'e geldi.

Şans Adilhan'dan yanaydı. Burada olmak benim için çok keyifliydi. Çok güzel arkadaşlar kurdum, çok güzel zaman geçirdim. Nasıl ki 3 kere buraya geldiysem, bundan sonra da burası hep benim ailem olarak, evim olarak, hep içimde, kalbimde olacak. Yarışmayı dışarıdan takip edeceğim. Yapacak hiçbir şey yok. İki takıma da ayrı ayrı teşekkür ederim. Her iki takıma da söyleyeceğim son şey, her çıktıkları oyundan keyif alsınlar. Burada geçirdikleri her bir gün ailelerin ve sevenleri için çok kıymetli ve çok değerli. Seviyeli tartışmalara devam etsinler ama Allah onları sakatlıktan, kazadan, beladan korusun. Kendinize çok iyi bakın.

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