Survivor'dan elenen Barış Murat Yağcı'dan ilk paylaşım geldi!
Survivor 2025'e sürpriz bir şekilde veda eden Barış Murat Yağcı'dan ilk açıklama geldi. Meksika'dan paylaşım yapan Yağcı'nın "Yakında döneceğiz" mesajı dikkat çekti.
Survivor All Star-Gönüllüler sezonu tüm hızıyla sürüyor. Peş peşe oynanan dokunulmazlık oyunları ve akabinde oynanan düello sonrası potadaki isimler Adilhan ve Barış Murat Yağcı olmuştu.
8 Ocak Çarşamba akşamı Barış Murat Yağcı, Survivor 2025'e veda etmişti. Sunucu Murat Ceylan, Barış'ın vedası için "Erken bir veda olduğunu düşünüyorum" demişti.