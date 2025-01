Survivor'dan elenen Barış Murat Yağcı'dan ilk paylaşım geldi!

"SURVIVOR BÖYLE BİR YER"

Barış Murat Yağcı, veda konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Adilhan'ı tebrik ediyorum. Survivor maalesef böyle bir yer. Bazen öngördüğünüz şeyler olmuyor, bazen öngörmediğiniz şeyler sizi buluyor. Her şeyin hayırlısı demekten başka hiçbir şeyim yok. Çünkü hangi açıdan bakarsam bakayım, bir şekilde doğruyu bulduğumu düşünsem de, hayat sana bir şey gösteriyor ve gösterdiği şey olmak zorunda oluyor. Stres ve baskıyı kaldırdığımı düşünüyorum. Oyun çok çekişmeli geçti, 4-4'e geldi.

Şans Adilhan'dan yanaydı. Burada olmak benim için çok keyifliydi. Çok güzel arkadaşlar kurdum, çok güzel zaman geçirdim. Nasıl ki 3 kere buraya geldiysem, bundan sonra da burası hep benim ailem olarak, evim olarak, hep içimde, kalbimde olacak. Yarışmayı dışarıdan takip edeceğim. Yapacak hiçbir şey yok. İki takıma da ayrı ayrı teşekkür ederim. Her iki takıma da söyleyeceğim son şey, her çıktıkları oyundan keyif alsınlar. Burada geçirdikleri her bir gün ailelerin ve sevenleri için çok kıymetli ve çok değerli. Seviyeli tartışmalara devam etsinler ama Allah onları sakatlıktan, kazadan, beladan korusun. Kendinize çok iyi bakın.