Suudi Arabistan'da Jennifer Lopez rüzgarı! Hande Erçel Hollywood yıldızlarıyla aynı davette

Oyuncu Hande Erçel, dünyaca ünlü moda markasının 45. yılını kutlamak için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Celine Dion ve Jennifer Lopez gibi isimlerin sahne aldığı etkinliğe birçok Hollywood yıldızı katıldı. Lopez'in sahne şovu unutulmaz anlara sahne oldu.

Suudi Arabistan'da Jennifer Lopez rüzgarı! Hande Erçel Hollywood yıldızlarıyla aynı davette - 1

Hande Erçel, dünyaca ünlü tasarımcı Elie Saab'ın moda sektöründeki 45. yılını kutlayan "The 1001 Seasons of Elie Saab" adlı etkinliğe katıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Suudi Arabistan'da Jennifer Lopez rüzgarı! Hande Erçel Hollywood yıldızlarıyla aynı davette - 2

"RÜYA GİBİYDİ"

Elie Saab imzalı bir elbise giyen Erçel "Unutulmaz bir moda ve müzik gecesinin parçası olmak inanılmazdı. Beni ağırladığınız için teşekkür ederim, gerçekten rüya gibiydi" ifadelerini kullanarak geceden karelerini paylaştı.

Suudi Arabistan'da Jennifer Lopez rüzgarı! Hande Erçel Hollywood yıldızlarıyla aynı davette - 3

Podyumda Adriana Liam ve Candice Swanepoel gibi isimlerin yürüdüğü etkinlikte yıldızlar geçidi yaşandı.

Suudi Arabistan'da Jennifer Lopez rüzgarı! Hande Erçel Hollywood yıldızlarıyla aynı davette - 4

LOPEZ SAHNEDE

Son dönemde Ben Affleck ayrılığıyla gündeme gelen Jennifer Lopez, sahnede unutulmaz bir şova imza attı.

Suudi Arabistan'da Jennifer Lopez rüzgarı! Hande Erçel Hollywood yıldızlarıyla aynı davette - 5

Kırmızı halıda daha önce pek çok kez Elie Saab tasarımı giyen Jennifer Lopez, ışıltılı sahne kostümüyle beğeni topladı.

Suudi Arabistan'da Jennifer Lopez rüzgarı! Hande Erçel Hollywood yıldızlarıyla aynı davette - 6

55 yaşındaki Lopez'in yanı sıra Amerikalı şarkıcı Camila Cabello da Riyad'da düzenlenen etkinlikte sahne aldı.

Suudi Arabistan'da Jennifer Lopez rüzgarı! Hande Erçel Hollywood yıldızlarıyla aynı davette - 7

Sağlık sorunları nedeniyle uzun bir süredir sahnelerden uzak kalan 56 yaşındaki Celine Dion, Elie Saab markasının 45. yıl kutlamasında hayranlarına sürpriz yaptı ve "The Power of Love" ve "I’m Alive" şarkılarını seslendirdi.

Suudi Arabistan'da Jennifer Lopez rüzgarı! Hande Erçel Hollywood yıldızlarıyla aynı davette - 8

22 YIL SONRA AYNI ELBİSEYİ GİYDİ

Monster's Ball" (Kesişen Yollar) filmindeki rolüyle Oscar'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan oyuncu Halle Berry ise  2002 yılında Oscar Ödülleri'nde giydiği Elie Saab imzalı elbiseyi tekrar giydi.

"Monster’s Ball" filminde rol alan oyuncu, Oscar kazanan ilk siyahi kadın oyuncu olarak o gece tarihe geçmişti.

Suudi Arabistan'da Jennifer Lopez rüzgarı! Hande Erçel Hollywood yıldızlarıyla aynı davette - 9

Etkinliğe Lori Harvey, Rosie Huntington-Whiteley, Law Roach, Crishelle Lim ve Monica Bellucci gibi isimler de katıldı.

İşte geceden yansıyanlar...

Suudi Arabistan'da Jennifer Lopez rüzgarı! Hande Erçel Hollywood yıldızlarıyla aynı davette - 10
Suudi Arabistan'da Jennifer Lopez rüzgarı! Hande Erçel Hollywood yıldızlarıyla aynı davette - 11
Suudi Arabistan'da Jennifer Lopez rüzgarı! Hande Erçel Hollywood yıldızlarıyla aynı davette - 12
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