Suudi Arabistan'da Jennifer Lopez rüzgarı! Hande Erçel Hollywood yıldızlarıyla aynı davette

"RÜYA GİBİYDİ"

Elie Saab imzalı bir elbise giyen Erçel "Unutulmaz bir moda ve müzik gecesinin parçası olmak inanılmazdı. Beni ağırladığınız için teşekkür ederim, gerçekten rüya gibiydi" ifadelerini kullanarak geceden karelerini paylaştı.