Suudi Arabistan'da Jennifer Lopez rüzgarı! Hande Erçel Hollywood yıldızlarıyla aynı davette
Oyuncu Hande Erçel, dünyaca ünlü moda markasının 45. yılını kutlamak için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Celine Dion ve Jennifer Lopez gibi isimlerin sahne aldığı etkinliğe birçok Hollywood yıldızı katıldı. Lopez'in sahne şovu unutulmaz anlara sahne oldu.
Hande Erçel, dünyaca ünlü tasarımcı Elie Saab'ın moda sektöründeki 45. yılını kutlayan "The 1001 Seasons of Elie Saab" adlı etkinliğe katıldı.