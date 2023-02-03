Sylvester Stallone'nun hayatı realite şov oluyor

Hollywood’un ikonik oyuncularından Sylvester Stallone'nun hayatı televizyona taşınıyor. Rocky Balbao karakteriyle hafızalara kazınan oyuncunun ailesiyle yaşantısını konu alacak olan "The Family Stallone" adlı realite şov, dijital bir platformda yayınlanacak.
Aksiyon filmlerinin efsane isminin eşi Jennifer Flavin ve kızıları Sophia, Sistine ve Scarlet'in yer alacağı şov önümüzdeki aylarda izleyiciyle buluşacak.
8 bölümlük realite şovun tanıtımında "Sinema tarihinde birçok efsanevi role imza atan ve 3 Oscar adaylığı kazanan Slyvester Stallone, hayatının en büyük rolünü ekranlara taşıyor: Baba olmak" ifadeleri yer aldı.
The Hollywood Reporter'a konuşan ikonik oyuncu "Bu realite şovda yalnızca gerçekleri göreceksiniz. Harika bir fırsat olacak. İnsanlar farklı bir şeyler yaptığınızda hemen finansal bir problem yaşadığınız düşünüyor. Ama işin özü tamamen farklı" dedi.
Öte yandan, Stallone 50 yıllık Hollywood kariyerindeki pişmanlıklarından bahsetmişti. En son Paramount+ dizisi Tulsa King'le seyircinin karşısına çıkan 76 yaşındaki oyuncu, The Hollywood Reporter'dan James Hibberd'a konuştu. Hibberd, Stallone'un eski bir açıklamasında dile getirdiği "Hollywood'da yapılabilecek her türlü hatayı yaptım" ifadesini hatırlattı ve oyuncuya "Uyuşturucu kullanmak da bunlardan biri miydi?" diye sordu.
Stallone şöyle cevap verdi:
"Şaşırtıcı ama hayır. Sadece bir kere denedim ve iyi değildi. Rocky 3 için çok kilo vermem gerekiyordu. O sıralar günde 20-30 bardak kahve içip ton balığı yiyordum. Birisi bir hap uzattı. Ne yaptığımı bilmiyordum. Onu kullandım ve çenem tir tir titredi. Dilim damağıma yapıştı. 'Bu sondu!' dedim."
Stallone, geçmişte cinsel istismar suçlamasıyla karşılaşmıştı. Ünlü oyuncu, suçlamaları reddetmişti ve bir ceza almamıştı.
Hibberd, Stallone'un eski bir röportajında "Hayatımın bir döneminde gücümü kötüye kullandım" dediğini hatırlattı ve "Kadınlara hiç sonradan pişman olduğun bir şekilde davrandın mı? diye sordu.
Ünlü oyuncu, bu soruya net bir "Hayır!" cevabı verdi ve sözlerini şöyle açıkladı:
"'Gücümü kötüye kullandım' derken kamuya yansıyan kişiliğim ve sözlerimden bahsediyordum. O dönem her şeyi bildiğimi sanıyordum. Dönüp bakınca ne kadar da utanç verici. Sadece bunu kastetmiştim."
Kasımda yayımlanan Tulsa King, Rocky karakteriyle efsaneleşen yıldızın ilk dizisi olmuştu.
Stallone, geçen aylarda yaptığı bir söyleşide dizi ve film oyunculuğunu kıyaslamıştı. Dizi çekimlerinin zorluğunu vurgulayan oyuncu, "Film çekimleri bunun yanında tatil kalır!" demişti.