Sylvester Stallone'nun hayatı realite şov oluyor

Hibberd, Stallone'un eski bir röportajında "Hayatımın bir döneminde gücümü kötüye kullandım" dediğini hatırlattı ve "Kadınlara hiç sonradan pişman olduğun bir şekilde davrandın mı? diye sordu.

Ünlü oyuncu, bu soruya net bir "Hayır!" cevabı verdi ve sözlerini şöyle açıkladı:

"'Gücümü kötüye kullandım' derken kamuya yansıyan kişiliğim ve sözlerimden bahsediyordum. O dönem her şeyi bildiğimi sanıyordum. Dönüp bakınca ne kadar da utanç verici. Sadece bunu kastetmiştim."