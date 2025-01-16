Tacize uğradığını açıklamıştı: Seçil Gür'den yeni karar
Birkaç gün önce herkesin tanıdığı bir isim tarafından 7 aydır sözlü, yazılı ve fiziksel tacize uğradığını açıklayan Seçil Gür; "Tüm yasal haklarımı kullanarak elimdeki tüm delillerle mahkemeye başvuracağım" demişti. Ünlü şarkıcı, karar değişikliğini avukatı aracılığıyla duyurdu.
Bir dönem Serdar Ortaç ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen şarkıcı Seçil Gür, geçtiğimiz günlerde 7 aydır sözlü, yazılı ve temaslı bir şekilde tacize uğradığını açıklamıştı.