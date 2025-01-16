Tacize uğradığını açıklamıştı: Seçil Gür'den yeni karar

"DURMAK BİLMİYOR"

Şimdiye kadar ailesi için sustuğunu ancak daha fazla bu duruma dayanamadığını ifade eden Seçil Gür, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"7 aydır kendini bilmez bir insan tarafından tacize uğruyorum. Sözlü ve yazılı hatta temaslı... Bu konuyla ilgili nezaketimi uzun süre korumaya çalıştım. Çünkü kişi benim hayatıma aşağı yukarı 5 - 6 ay dâhil ettiğim bir kişiydi. Yaptığı tüm ahlaksız tüm tahrik edici davranışlara rağmen bu zamana kadar suskunluğumu korumak, kendim ve ailem için özellikle ailem için sergilediğim bir koruma kalkanıydı. Fakat bu kişi durmak bilmiyor."