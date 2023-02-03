Tacizle suçlanan Mehmet Ali Erbil'e 7 yıl 3 ay hapis istemi

2 SUÇTAN 7 YIL 3 AY HAPİS İSTEMİ

Mütalaada sanık Mehmet Ali Erbil'in "Elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz' ve "Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçundan toplamda 7 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Savcı, Erbil'e "Tehdit" suçundan ise beraatine karar verilmesini istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ



Ece Ronay'ın avukatı mütalaaya katıldıklarını belirterek sanığın tehdit suçundan da cezalandırılmasını istedi. Erbil'in avukatı ise mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Mahkeme, sanık avukatının süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.