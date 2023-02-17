Taha Duymaz kimdir, kaç yaşındaydı? "Az yaşayacağımı düşünüyorum" demişti

Çektiği yemek videoları ile ünlenen fenomen Taha Duymaz'ın iki kardeşi ile halasının Hatay'daki evinde göçük altında kaldığı haberini ilk olarak ablası Semiha Duymaz gözyaşlarıyla duyurmuş ve yardım istemişti. Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan günler sonra acı haber geldi. Depreme misafirliğe gittiği evde yakalanan Duymaz hayatını kaybetti.
Duymaz için bekleyiş sürerken fenomenin aylar önce takipçileri ile yaptığı soru-cevap videosu sosyal medyada bir kez daha gündem olmuştu.
Takipçilerinden gelen soruları cevaplayan Duymaz, "Gelecekteki planların nedir?" sorusuna "Ben geleceği görmüyorum bilmiyorum yarına da kadar kalır mıyım bilmiyorum. Ben bu kafadayım, az yaşayacağımı düşünüyorum. Ben çok yaşamam bence. Az yaşayacağımı düşündüğüm için geleceğe dair planlar kurmak istemiyorum. Hayal kursaydım aileme bakmaya devam ederdim. Her zaman iyi bir insan olmaya çalışıyorum zaten" cevabını verdi.
Taha Duymaz, 1 Eylül 2003'te, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dünyaya geldi. 4. sınıfta eğitimine ara vermek zorunda kalan Taha Duymaz, ailesinin geçimine katkı sağlamak için bu kararı aldığını açıklamıştı.
Her fırsatta yemek yapmanın en büyük tutkusu olduğunu belirten Taha Duymaz, Youtube'da yayımladığı, evinin mutfağında çektiği yemek yapma videolarıyla binlerce insan tarafından tanındı.
Duymaz’ın kısa süre önce burun ameliyatı olduğu bilinirken aynı zamanda dudağı, çenesi, kulakları ve yanaklarında da estetik dokunuşlar olduğu iddia ediliyordu. Yüzündeki fiziksel değişimin ardından sosyal medya hesabından sıklıkla paylaşım yapan fenomen, takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve yorum aldı.