Taha Duymaz kimdir, kaç yaşındaydı? "Az yaşayacağımı düşünüyorum" demişti

"AZ YAŞAYACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Takipçilerinden gelen soruları cevaplayan Duymaz, "Gelecekteki planların nedir?" sorusuna "Ben geleceği görmüyorum bilmiyorum yarına da kadar kalır mıyım bilmiyorum. Ben bu kafadayım, az yaşayacağımı düşünüyorum. Ben çok yaşamam bence. Az yaşayacağımı düşündüğüm için geleceğe dair planlar kurmak istemiyorum. Hayal kursaydım aileme bakmaya devam ederdim. Her zaman iyi bir insan olmaya çalışıyorum zaten" cevabını verdi.