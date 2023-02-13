Taha Duymaz'a ne oldu? Öldü ama açıklamıyorlar iddialarına aileden yanıt: Acımızı yaşayalım

Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz, kardeşleri Taha ve Melek Duymaz'ın enkaz altında kaldığını duyurmuştu. 8 katlı bir binanın giriş katında depreme yakalanan Taha Duymaz'ın akıbeti henüz belli olmazken sosyal medyadaki iddialar fenomenin sevenlerinin kafasındaki soru işaretlerini çoğalttı.
Ailenin, genç adamın ölümünü saklayarak ilgiyi devam ettirmek istediğini öne sürenler çoğunlukta.
Aralarında Dilan Polat’ın da olduğu çok sayıda kişi ‘şüpheye düştüklerini’, Gülben Ergen’in önce paylaşıp sonra sildiği haberin gerçek olabileceğini düşündüklerini dile getirdi. Polat, takipçilerinin ısrarına rağmen kesin bir bilgi almadan Taha Duymaz'ın durumuyla ilgili açıklama yapmayacağını söyledi.
Bölgeye destek için giden Gülben Ergen "Yetişemedik sana canım çocuk... Kurtaramadık seni" cümleleriyle Taha Duymaz'ın vefat haberini vermiş ancak ailenin yalanlaması üzerine yaptığı açıklmada; "Taha’nın haberini @AFADBaskanlik @AFADHatay'dan aldım. Maraş’tan Hatay’a doğru yola çıktım! Teşhis için zorlandıklarını söylediler. Umarım ve dilerim ki bana yanlış teşhisle, yanlış bilgi verilmiş olsun" ifadelerini kullanmıştı.
Söz konusu iddialar ardından bir video çeken aile üyeleri haberler hakkında açıklama yaptı.
Enkaz çalışmalarının olduğu bölgede konuşan Taha Duymaz'ın abisi ve ablası; "Saçma sapan haberler yapmayın artık. Burada acımızı yaşayamıyoruz. Perişan durumdayız. Belki de duanıza ihtiyacımız var ama siz burada saçma sapan haberlerle bizi daha zor duruma bırakıyorsunuz." sözleriyle haklarındaki çıkan iddiaları yalanladı.
Taha Duymaz, 1 Eylül 2003'te, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dünyaya geldi. 4. sınıfta eğitimine ara vermek zorunda kalan Taha Duymaz, ailesinin geçimine katkı sağlamak için bu kararı aldığını açıklamıştı.
Her fırsatta yemek yapmanın en büyük tutkusu olduğunu belirten Taha Duymaz, Youtube'da yayımladığı, evinin mutfağında çektiği yemek yapma videolarıyla binlerce insan tarafından tanındı.
DEĞİŞİMİYLE KONUŞULUYORDU
Duymaz’ın kısa süre önce burun ameliyatı olduğu bilinirken aynı zamanda dudağı, çenesi, kulakları ve yanaklarında da estetik dokunuşlar olduğu iddia ediliyordu. Yüzündeki fiziksel değişimin ardından sosyal medya hesabından sıklıkla paylaşım yapan fenomen, takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve yorum aldı.