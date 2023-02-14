Taha Duymaz'a ne oldu, son durum ne? Abla Semiha Duymaz "öldü ama saklıyorlar" haberlerine isyan etti

Yayınlar ardından sosyal medya hikayelerinden paylaşımda bulunan Semiha Duymaz; "Bu zamana kadar sustum acımı sizin gibi gereksiz insanlar yüzünden yaşayamıyorum. Kardeşlerim, halam, eniştem enkaz altında. Ben yabancı değilim. Benim canlarım, kanlarım, hayatlarım onlar. Burada prim kasacak, yok takipçi yok bilmem ne. Ben geldim geleli bir kere annemi görmeye gittim ne haldedir diye. Biz burada her çıkan cesede bakmaktan psikoloji anlayamazsınız onlardır diye bir umutla ya ölü ya diri ama siz bu duyguyu bu acıyı hissedemezsiniz. Bu boş konuşan saklıyor diyen klavye delikanlıları Allah size yaşatmasın." sözleriyle hakkındaki iddialara sitemde bulundu.