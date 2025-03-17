Takıntılı hayran ünlülerin başına bela oldu! Karavanlarını gözetledi, evlerine yemek sipariş etti

Cemre Baysel, Buçe Kahraman ve Bengü gibi ünlü isimleri takip ederek onlarla fotoğraf çektirmek isteyen kişi gözaltına alındı. Kendisini "hayran" olarak tanıtan E.G.'nin oyuncuların karavanlarını gizlice gözetlediği ortaya çıktı

Takıntılı hayran ünlülerin başına bela oldu! Karavanlarını gözetledi, evlerine yemek sipariş etti - 1

ÜNLÜLERİN KABUSU OLDU!

19 yaşındaki E.G, kendisine "hayran" izlenimi vererek çok sayıda ünlü ismin hayatını kabusa çevirdi. Ünlü isimler art arda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.

Sabah'ın haberine göre, E.G. ilk olarak ünlü şarkıcı Bengü'nün menajeri ve avukatı ile iletişime geçti. Kendisini Bengü'nün hayranı olarak tanıtan E.G. Bengü'den bedava konser bileti talep etti ve "Benimle fotoğraf çekilmesini istiyorum" dedi. Ancak isteği reddedilen E.G. bu durumu takıntı haline getirdi.

N-LIFE HABERLERİ

Takıntılı hayran ünlülerin başına bela oldu! Karavanlarını gözetledi, evlerine yemek sipariş etti - 2

BENGÜ'NÜN EVİNE YEMEK SİPARİŞİ GÖNDERDİ

"Panelciler" oalrak adlandırılan kişilerden şarkıcının ikamet adresini ve kişisel bilgilerini öğrenen E.G. farklı telefon hatları satın alarak yemek sipariş uygulamalarından yine farklı hesaplar oluşturdu.

E.G.'nin şarkıcının evine geç saatlerde yemek siparişi gönderdiği ortaya çıktı.

Takıntılı hayran ünlülerin başına bela oldu! Karavanlarını gözetledi, evlerine yemek sipariş etti - 3

E.G.benzer tekliflerle ünlü oyuncu Buçe Kahraman ve ünlü müzisyen Melis Fis'e yaklaştı ancak reddedilince, onların da evlerine geç saatlerde yemek siparişi gönderdi.

YA SETLERİNE GİDİYOR YA DA KONSERLERİNE

"Benimle buluşun. Fotoğraf çektirin. Polis beni bulamaz" diyen E.G.'nin oyuncuların dizi setlerini ziyaret ettiği ve şarkıcıların konserlerini bularak yanlarına gittiği iddia edildi.

Takıntılı hayran ünlülerin başına bela oldu! Karavanlarını gözetledi, evlerine yemek sipariş etti - 4

BAYSEL DE ŞİKAYETÇİ

Cemre Baysel de E.G.'den şikayetçi olan isimlerden. Oyuncunun dizi setine giderek kendisini hayranı olarak tanıtan E.G. sete alınmadı.

Daha sonra sete gizlice giren E.G. oyuncunun karavanını buldu ve karavanı gizli bir şekilde gözetlerken Baysel kendisini fark etti.

Takıntılı hayran ünlülerin başına bela oldu! Karavanlarını gözetledi, evlerine yemek sipariş etti - 5

SERBEST BIRAKILDI

Cemre Baysel'in de şikayet etmesiyle İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri harekete geçti.

Yakalanmamak için otellerde kalan, sürekli adres ve telefonu numarasını değiştiren E.G. Kağıthane'de bir otelde gözaltında alındı.

IP Adresi'nin tespit edilerek gözaltına alınan E.G. yemek siparişlerini gönderen kişinin kendisi olmadığını savundu. Daha önce de farklı suçlardan gözaltın alınan E.G. "adli kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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