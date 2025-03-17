Takıntılı hayran ünlülerin başına bela oldu! Karavanlarını gözetledi, evlerine yemek sipariş etti

ÜNLÜLERİN KABUSU OLDU!

19 yaşındaki E.G, kendisine "hayran" izlenimi vererek çok sayıda ünlü ismin hayatını kabusa çevirdi. Ünlü isimler art arda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.

Sabah'ın haberine göre, E.G. ilk olarak ünlü şarkıcı Bengü'nün menajeri ve avukatı ile iletişime geçti. Kendisini Bengü'nün hayranı olarak tanıtan E.G. Bengü'den bedava konser bileti talep etti ve "Benimle fotoğraf çekilmesini istiyorum" dedi. Ancak isteği reddedilen E.G. bu durumu takıntı haline getirdi.



