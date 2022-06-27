Galeri

Taner Ölmez'den kızı Zeynep ile tatil pozu

Haberler - ntv.com.tr | 27.06.2022 - 15:32 - Son Güncelleme : 27.06.2022 - 15:59

Oyuncu Taner Ölmez, eşi Ece Çeşmioğlu ile üç ay önce kucaklarına aldıkları kızları Zeynep'in tatil fotoğrafını paylaştı. Ölmez’in paylaşımı sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Taner Ölmez'den kızı Zeynep ile tatil pozu - 1

Geçtiğimiz yıl haziran ayında meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile nikah masasına oturan oyuncu Taner Ölmez üç aylık kızı Zeynep ile tatilde çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

Taner Ölmez'den kızı Zeynep ile tatil pozu - 2

"ZEYNOM"

35 yaşındaki Ölmez kızının kucağında olduğu kareyi, “Zeynom” notuyla sosyal medya hesabında yayınladı.

Taner Ölmez'den kızı Zeynep ile tatil pozu - 3

BEBEĞİNİN YÜZÜNÜ GÖSTERMEDİ

Bebeğinin yüzünü henüz tam olarak göstermeyen oyuncunun renkli karesi takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Taner Ölmez'den kızı Zeynep ile tatil pozu - 4

KARDEŞİ VE KIZINI PAYLAŞTI

31 yaşındaki Çeşmioğlu da kardeşi Ceren Çeşmioğlu ile kızının fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Çeşmioğlu'nun gönderisi de takipçileri tarafından oldukça ilgi gördü.

İşte Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun renkli diğer kareleri...

Taner Ölmez'den kızı Zeynep ile tatil pozu - 5
Taner Ölmez'den kızı Zeynep ile tatil pozu - 6
Taner Ölmez'den kızı Zeynep ile tatil pozu - 7

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER