Taner Ölmez'den kızı Zeynep ile tatil pozu

Haberler - ntv.com.tr | 27.06.2022 - 15:32 - Son Güncelleme : 27.06.2022 - 15:59
Geçtiğimiz yıl haziran ayında meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile nikah masasına oturan oyuncu Taner Ölmez üç aylık kızı Zeynep ile tatilde çektirdiği fotoğrafı paylaştı.
35 yaşındaki Ölmez kızının kucağında olduğu kareyi, “Zeynom” notuyla sosyal medya hesabında yayınladı.
Bebeğinin yüzünü henüz tam olarak göstermeyen oyuncunun renkli karesi takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
31 yaşındaki Çeşmioğlu da kardeşi Ceren Çeşmioğlu ile kızının fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Çeşmioğlu'nun gönderisi de takipçileri tarafından oldukça ilgi gördü.
İşte Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun renkli diğer kareleri...