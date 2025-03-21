Tanyeli'nin eşinden duygusal paylaşım: Rüyalarımda beni yalnız bırakma

Pankreas kanseriyle savaşan Tanyeli, 54 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oryantalin eşi İlker Sünneli, duygusal bir paylaşımda bulundu.

Tanyeli'nin eşinden duygusal paylaşım: Rüyalarımda beni yalnız bırakma - 1

Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, durumu ağırlaşınca entübe edilmişti. Ünlü isim, tedavi gördüğü hastanede 54 yaşında hayatını kaybetti.

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Pankreas kanserine yenik düşen ünlü oryantal için Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Ünlü ismin vasiyeti üzerine 2015’te kendisi gibi kansere yenilen annesi, Yeşilçam yıldızı Dolgan Sezer’in yanına, Bodrum'daki Aile Mezarlığı’na defnedildi.

N-LIFE HABERLERİ

Tanyeli'nin eşinden duygusal paylaşım: Rüyalarımda beni yalnız bırakma - 2

Tanyeli'nin 2012 yılında dünyaevine girdiği eşi İlker Sünneli, yaşadığı acıyı "O yok şu an burada. Devam ediyorduk niye bıraktın gittin diyorum kendi kendime. Bir şey diyemiyorum şu an. Söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Hepimizin başı sağ olsun. Çok iyi bir insandı. Çok iyi bir anne ve eşti. Allah nurlar içinde yatırsın. Acım çok büyük" sözleriyle açıklamıştı.

Tanyeli'nin eşinden duygusal paylaşım: Rüyalarımda beni yalnız bırakma - 3

"RÜYALARIMDA BENİ YALNIZ BIRAKMA"

Sünneli, kaybettiği eşinin ardından duygusal bir paylaşımda bulundu. Tanyeli'nin videosunu yayınlayan Sünneli, paylaşımına "Rüyalarımda beni yalnız bırakma" notunu düştü.

İlker Sünneli'nin eski eşini de kanser nedeniyle kaybettiği ortaya çıkmıştı.

Tanyeli'nin eşinden duygusal paylaşım: Rüyalarımda beni yalnız bırakma - 4

"ÇOK TALİHSİZ BİR ADAM"

Öte yandan Tanyeli, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda eşi ile alakalı konuşmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eşime dedim ki 'Git, kendine yeni bir hayat kur. Ben kendime katlanamıyorum, başkasının bana katlanması daha zor.' Ama o gitmedi. Daha önce de eşini kanserden kaybetti. Çok talihsiz bir adam, bu süreci benimle de yaşıyor ama yine de bırakmadı beni. Gitmedi bir yere. Onun için çok zor ama ben güçlüyüm, Allah'ın izniyle atlatacağım."

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