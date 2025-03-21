Tanyeli'nin eşinden duygusal paylaşım: Rüyalarımda beni yalnız bırakma
Pankreas kanseriyle savaşan Tanyeli, 54 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oryantalin eşi İlker Sünneli, duygusal bir paylaşımda bulundu.
Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, durumu ağırlaşınca entübe edilmişti. Ünlü isim, tedavi gördüğü hastanede 54 yaşında hayatını kaybetti.
VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI
Pankreas kanserine yenik düşen ünlü oryantal için Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Ünlü ismin vasiyeti üzerine 2015’te kendisi gibi kansere yenilen annesi, Yeşilçam yıldızı Dolgan Sezer’in yanına, Bodrum'daki Aile Mezarlığı’na defnedildi.