Tanyeli'ye veda: Son yolculuğuna uğurlandı

2,5 yıldır tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Tanyeli öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde son yolculuğa uğurlandı.

Tanyeli'ye veda: Son yolculuğuna uğurlandı - 1

2023 yılında karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğlenen Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

N-LIFE HABERLERİ

Tanyeli'ye veda: Son yolculuğuna uğurlandı - 2

Pankreas kanserine yenik düşen ünlü oryantaliçin Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. 

Sanatçı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde son yolculuğa uğurlandı. Cenaze namazı sonrası ise sanatçı Tanyeli Bodrum Aile Mezarlığı’na defnedilecek.

Tanyeli'ye veda: Son yolculuğuna uğurlandı - 3

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Cenaze törenine, ailesi, sanatçı Yonca Evcimik, Safiye Soyman, Nuri Alço, Davut Güloğlu modacı Gülşah Saraçoğlu, televizyoncu Armağan Çağlayan ve çok sayıda seveni katıldı.

Tanyeli'ye veda: Son yolculuğuna uğurlandı - 4

"ÇOK İYİ BİR ANNE VE EŞTİ"

Acısının çok büyük olduğunu söyleyen Tanyeli’nin eşi İlker Sünnili, "O yok şu an burada. Devam ediyorduk niye bıraktın gittin diyorum kendi kendime. Bir şey diyemiyorum şu an. Söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Hepimizin başı sağ olsun. Çok iyi bir insandı. Çok iyi bir anne ve eşti. Allah nurlar içinde yatırsın. Acım çok büyük" ifadelerini kullandı.

Tanyeli'ye veda: Son yolculuğuna uğurlandı - 5

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, "Tanyeli bu sektörde sahneye çıkmış herkesin canıdır, dostudur. Kalbi güzeldir, eli açıktır, inançlıdır" ifadelerini kullandı.

Tanyeli'ye veda: Son yolculuğuna uğurlandı - 6

"ÇOK İYİ BİR İNSANDI"

Tanyeli için çok güçlü bir kadın olduğunu söyleyen sanatçı Yonca Evcimik, "Hepimizin başı sağ olsun. Çok değerli bir sanatçı olmasının ötesinde ne kadar kuvvetli bir kadın olduğunu aslında insanın tevekkül ederek sabırla her şeyin nasıl başa çıkabileceğini bize örnek oldu. Çok iyi bir insandı zaten görüyoruz iyi olduğunu" diye konuştu.

Tanyeli'ye veda: Son yolculuğuna uğurlandı - 7

"KALBİ ÇOK GÜZEL BİR İNSANDI"

Tanyeli’ni sanata ilk başladığı anlardan itibaren tanıdığını söyleyen sanatçı Nuri Alço, "Bu kadarmış. Güzel bir arkadaşımızı ve dostumuzu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Gerçekten yüreği kalbi çok güzel bir insandı. Sanata ilk başladığı zamanlardan beri tanırım kendisini. İyi bir dostumuzdu" dedi.

Tanyeli'ye veda: Son yolculuğuna uğurlandı - 8

Armağan Çağlayan “Tanyeli’yi o kadar uzun zamandır tanıyorum ki… Ne zaman tanıştığımızı hatırlamıyorum. Çok dayandı, çok savaştı! Onun yaşama azmi umarım bize örnek olur" dedi.

Tanyeli'ye veda: Son yolculuğuna uğurlandı - 9

Öte yandan, tabutun başında röportaj yapılması tepki çekti. Basın mensuplarının Tanyeli’nin tabutuna yaslanması ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Tanyeli'ye veda: Son yolculuğuna uğurlandı - 10

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Ünlü oryantalin vasiyeti üzerine 2015’te kendisi gibi kansere yenilen annesi Yeşilçam yıldızı Dolgan Sezer’in yanına defnedileceği açıklandı.

Sinema,sahne sanatçısı Dolgan Sezer, Amigo Hüsnü, Ateş Böceği, Beşine de Vur, Bir Defa Yetmez, Canavar Cafer, Canım de Bana, Erkek Kazım, Kazım’a Ne Lazım, Kokla Beni Melahat, Minik Cadı, Çilli Yavrum Çilli, Hayatın Gerçek Tadı gibi filmlerin bulunduğu 18 filmde rol aldı. 

Tanyeli'ye veda: Son yolculuğuna uğurlandı - 11

TANYELİ KİMDİR?

Tanyeli, oryantal dünyasının en sevilen isimlerindendi. Yıllarca sahnelerde ve televizyon ekranlarında enerjisi ve dansıyla izleyicileri büyüledi.

Gerçek adı Öznur Kral olan Tanyeli, 1 Ocak 1972 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu'nda geçiren Tanyeli, erken yaşlarda dansa gönül verdi, sahnelere çıkmaya başladı.

1980'lerde başladığı oryantal kariyerinde dans yeteneği, sahne enerjisi ve kendine has yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Televizyon programları, sahne gösterileri ve uluslararası festivallerde Türkiye’yi temsil eden Tanyeli, bir yandan dans okulu açarak dans eğitmenliği de yaptı. Oryantal dansı bir sanat dalı olarak daha geniş kitlelere tanıtma misyonunu üstlenerek birçok farklı projeye imza attı.

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