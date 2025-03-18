Tanyeli'ye veda: Son yolculuğuna uğurlandı

Tanyeli, oryantal dünyasının en sevilen isimlerindendi. Yıllarca sahnelerde ve televizyon ekranlarında enerjisi ve dansıyla izleyicileri büyüledi.
Gerçek adı Öznur Kral olan Tanyeli, 1 Ocak 1972 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu'nda geçiren Tanyeli, erken yaşlarda dansa gönül verdi, sahnelere çıkmaya başladı.
1980'lerde başladığı oryantal kariyerinde dans yeteneği, sahne enerjisi ve kendine has yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Televizyon programları, sahne gösterileri ve uluslararası festivallerde Türkiye’yi temsil eden Tanyeli, bir yandan dans okulu açarak dans eğitmenliği de yaptı. Oryantal dansı bir sanat dalı olarak daha geniş kitlelere tanıtma misyonunu üstlenerek birçok farklı projeye imza attı.