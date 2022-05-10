Tarihte bir ilk: Prens Charles, Kraliçe Elizabeth'in yerine geçti

‘Epizodik hareketlilik sorunları’ yaşamaya devam eden Kraliçe Elizabeth, bu sene Parlamento’nun resmi açılış törenine katılamadı. 59 yıldan sonra ilk defa Kraliçe Elizabeth’in katılamadığı bu törende, açılış konuşmasını en büyük oğlu Galller Prensi Charles yaptı.