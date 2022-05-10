Tarihte bir ilk: Prens Charles, Kraliçe Elizabeth'in yerine geçti

Haberler - ntv.com.tr | 10.05.2022 - 15:12 - Son Güncelleme : 10.05.2022 - 15:28

İngiltere Parlamentosu’nun resmi açılış törenine katılamayan Kraliçe Elizabeth’in yerini bu yıl oğlu Prens Charles doldurdu. 59 yıl aradan sonra tarihte ilk defa parlamentonun açılışını Kraliçe Elizabeth yapmadı.

Tarihte bir ilk: Prens Charles, Kraliçe Elizabeth'in yerine geçti - 1

‘Epizodik hareketlilik sorunları’ yaşamaya devam eden , bu sene Parlamento’nun resmi açılış törenine katılamadı. 59 yıldan sonra ilk defa Kraliçe Elizabeth’in katılamadığı bu törende, açılış konuşmasını en büyük oğlu Galller Prensi Charles yaptı.

Tarihte bir ilk: Prens Charles, Kraliçe Elizabeth'in yerine geçti - 2

İLK DEFA KONUŞMA YAPTI

73 yaşındaki Prens, Kraliçe Elizabeth törene katılamadığı içn parlamentonun açılış konuşmasını ilk defa gerçekleştirmek zorunda kaldı. Törende kendisine Prens William ve eşi Camilla eşlik etti.

Tarihte bir ilk: Prens Charles, Kraliçe Elizabeth'in yerine geçti - 3

KRALİÇE'NİN KATILAMAYACAĞI SÖYLENMİŞTİ

Buckingham Sarayı, "Kraliçe, epizodik hareketlilik sorunları yaşamaya devam ediyor ve doktorlarına danışarak, istemeyerek parlamentonun açılışına katılmamaya karar verdi" bildirisinde bulunmuştu.

Tarihte bir ilk: Prens Charles, Kraliçe Elizabeth'in yerine geçti - 4

TEMSİLEN TACI KONDU

Kraliçe Elizabeth’in oturması gereken yere temsilen tacı yerleştirildi. Prens Charles, eşi Camilla ve Prens William’ın eşliğinde parlamento açılış konuşmasını yaptı.

Tarihte bir ilk: Prens Charles, Kraliçe Elizabeth'in yerine geçti - 5

59 YIL SONRA BİR İLK

Kraliçe Elizabeth en son 1963 yılında bu törene katılamamıştı. 59 yıl sonra ilk defa açılış konuşmasını kendisi yerine oğlu Prens Charles gerçekleştirdi.

İşte törenden görüntüler....

Tarihte bir ilk: Prens Charles, Kraliçe Elizabeth'in yerine geçti - 6
Tarihte bir ilk: Prens Charles, Kraliçe Elizabeth'in yerine geçti - 7
Tarihte bir ilk: Prens Charles, Kraliçe Elizabeth'in yerine geçti - 8

BALKON BULUŞMASINDA OLMAYACAKLAR

Kraliçe’nin tahttaki 70. yılını kutlayan Platin Jübile etkinliğine katılıp katılmayacağı ise hala merak konusu. Etkinlikteki balkon buluşmasına Meghan Markle ve Prens Harry’nin davetli olmadığı açıklanmıştı.

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