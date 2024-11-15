Tarkan kulisten paylaştı: Sen çok yaşa Cem

Megastar Tarkan ile komedyen Cem Yılmaz Düsseldorf'ta buluştu. Cem Yılmaz'ın gösterisini izleyen Tarkan, kulisten paylaşım yaptı.

Tarkan kulisten paylaştı: Sen çok yaşa Cem - 1

Ünlü şarkıcı Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu, Cem Yılmaz'ın Düsseldorf'taki gösterisini izledi. "CMXXIV" adlı gösterisiyle seyirciyle buluşan Yılmaz, sosyal medya paylaşımında Tarkan'a da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

"Düsseldorf'ta bu geceyi güzelleştiren tüm seyircime ve can arkadaşım Tarkan ve ailesine çok teşekkür ederim. Beni ilk günkü heyecanıma götüren bir performanstı! Çok yaşa kral."

N-LIFE HABERLERİ

Tarkan kulisten paylaştı: Sen çok yaşa Cem - 2

Tarkan da sosyal medya hesabından Cem Yılmaz ile karelerini paylaştı.

Tarkan kulisten paylaştı: Sen çok yaşa Cem - 3

"BİZLERE ŞAHANE BİR GECE YAŞATTIN"

Tarkan "Gösteri kuliste devam etti dün gece. Sen çok yaşa Cem. Dün bizlere şahane bir gece yaşattın. Güldük, eğlendik, hayatın ağırlığını biraz attık üzerimizden, hafifledik sayende. Bitanesin, iyi ki varsın arkadaşım" notuyla paylaşım yaptı.

Tarkan kulisten paylaştı: Sen çok yaşa Cem - 4

Tarkan, ünlü komedyen Cem Yılmaz ile bir araya geldiği anları sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Tarkan kulisten paylaştı: Sen çok yaşa Cem - 5

Tarkan, paylaşımına "Dün sevgili Cem ve dostlarla çok hoş sohbetli, tatlı bir akşam geçirdik. E biraz güldük, eğlendik de tabii. İyi geldik birbirimize. Unutulmaz bir anı oldu" notunu düştü.

Tarkan kulisten paylaştı: Sen çok yaşa Cem - 6

"GENÇ SESLERDEN TARKAN VE BEN"

Cem Yılmaz da Tarkan ile pozunu esprili bir notla paylaştı.

Ünlü komedyen, "Genç seslerden Tarkan ve ben. Bu çocuğa dikkat! İnanılmaz doğru adımlarla gümbür gümbür geliyor" ifadelerini kulladı.

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