Tarkan kulisten paylaştı: Sen çok yaşa Cem

Ünlü şarkıcı Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu, Cem Yılmaz'ın Düsseldorf'taki gösterisini izledi. "CMXXIV" adlı gösterisiyle seyirciyle buluşan Yılmaz, sosyal medya paylaşımında Tarkan'a da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

"Düsseldorf'ta bu geceyi güzelleştiren tüm seyircime ve can arkadaşım Tarkan ve ailesine çok teşekkür ederim. Beni ilk günkü heyecanıma götüren bir performanstı! Çok yaşa kral."